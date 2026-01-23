«Είμαι πολύ κοντά στο να το βιώσω αυτό…», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

Αφορμή για την συγκίνηση της Κατερίνας Καινούργιου, φαίνεται να στάθηκε το ρεπορτάζ για την έξοδο της Ευλαμπίας Ρέβη από το μαιευτήριο, η οποία λίγες ημέρες νωρίτερα έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου, η δημοσιογράφος, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της Σωτήρη, μοιράστηκε τα συναισθήματά της για τον ερχομό του γιου της με τις δηλώσεις και τις ευχές της να φέρνουν δάκρυα στα μάτια της παρουσιάστριας, η οποία περιμένει με ανυπομονησία την ημέρα που θα υποδεχτεί στη ζωή την κόρη της.

Αρχικά λοιπόν, η Ευλαμπία Ρέβη, εμφανώς συγκινημένη, ανέφερε πως βιώνει πρωτόγνωρα συναισθήματα, με τον θηλασμό να την δυσκολεύει, ενώ λίγο πριν ολοκληρώσει τις δηλώσεις της, έστειλε τις ευχές της στην Κατερίνα Καινούργιου.

Με τη σειρά της τότε, η παρουσιάστρια σκουπίζοντας τα δάκρυά της, ανέφερε: «Συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα γιατί νιώθω ότι είμαι πολύ κοντά στο να το βιώσω αυτό. Είδα τη συγκίνησή της, την ευτυχία τους, τη χαρά τους. Κοίτα τη γλυκούλα μου, κλαίει… Συγκινήθηκα. Όταν βλέπω μωράκια τώρα και όλα αυτά… δε ξέρω τι με έχει πιάσει. Παλιά δεν ήμουν τόσο ευσυγκίνητη. Τώρα είναι λογικά και το ορμονικό… Παρόλο που έχω βιώσει αυτή τη στιγμή από τις φίλες μου και πάντα κλαίω, τώρα που είμαι πιο κοντά και βλέπω την Ευλαμπία, και τη βλέπω τόσο ευτυχισμένη, βλέπεις εκείνη τη στιγμή όλα τα άλλα είναι τόσο μικρά… Ωραίο ζευγάρι».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvuprrtid7l?integrationId=40599y14juihe6ly}