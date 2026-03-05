Ο Σπύρος Μπιμπίλας το πρωί της Πέμπτης, βρέθηκε στο πλατό της «Super Κατερίνα», κάνοντας ένα ξεχωριστό δώρο στην Κατερίνα Καινούργιου για την κόρη της.

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται πλέον σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και συχνά μέσα από την εκπομπή της μοιράζεται με τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές της στιγμές από την καθημερινότητά της καθώς και τις ανησυχίες της ενόψει του ερχομού της κόρης της.

Φίλοι της από τον χώρο της τηλεόρασης και όχι μόνο, έχουν αρχίσει να της κάνουν μικρά δωράκια για την κόρη με σκοπό να της ευχηθούν. Η γνωστή παρουσιάστρια μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram παρουσίασε τα δώρα που δέχτηκε από την Μαρία Ηλιάκη και την Μαρία Αντωνά, ενώ σήμερα ο Σπύρος Μπιμπίλας κατέφθασε στο πλατό με το δικό του δώρο.

Δίνοντάς της τη σακούλα με το δώρο ο Σπύρος Μπιμπίλας της είπε χαρακτηριστικά: «Είναι τα πρώτα της παπουτσάκια», ενώ με τη σειρά της η Κατερίνα Καινούργιου συγκινήθηκε, αποκαλύπτοντας πως έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την καθαριότητα των ρούχων για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού.

Παράλληλα, το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου, η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους συνεργάτες της μία ακόμη ανησυχία της, αποκαλύπτοντας πως σε περίπου έναν μήνα αναμένεται να γεννήσει.

Συγκεκριμένα, καλύπτοντας το θέμα που αφορούσε τη φροντίδα νεογέννητων, η Κατερίνα Καινούργιου δήλωσε: «Είναι ένα θέμα που σκέφτομαι και με προβληματίζει αυτή την περίοδο. Θέλω να νιώσω ασφάλεια, επειδή τον πρώτο καιρό δεν ξέρω αν θα έχω τη μαμά μου δίπλα μου, μπορεί να έρθει να βοηθήσει κάποιες φορές η πεθερά μου… Ουσιαστικά θα είμαι μόνη μου και θέλω έναν ειδικό άνθρωπο να μου τα μάθει όλα. Ανυπομονώ για αυτό… Αυτά είναι τα άγχη μου και οι αγωνίες μου. Θέλω τον πρώτο καιρό να έρθει μια μαία και να με βοηθήσει. Θέλω να μάθω να αλλάζω σωστά την κόρη μου, να την βάλω σε πρόγραμμα ύπνου, να μάθω να την ταΐζω και άλλα πολλά. Ταυτόχρονα να μην εξαντληθώ και εγώ για να μπορέσω να ανταποκριθώ και μετά να μπορέσω να επιστρέψω στη δουλειά μου. Σε λίγες ημέρες ετοιμαστείτε να σας πω και εγώ την εμπειρία μου».

