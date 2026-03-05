Ανείσπρακτα ακόμη και σήμερα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το κόλπο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν καλά στημένο. Αξιοποιώντας την απουσία ελέγχων και διασταυρώσεων, μισθωτήρια χωρίς σφραγίδες ή υπογραφές, άνοιγαν τη «στρόφιγγα» των ευρωπαϊκών κονδυλίων σε όσους δεν είχαν τις νόμιμες προϋποθέσεις να τα εισπράξουν, συμμετέχοντας σε ένα ατελείωτο πάρτι παράνομων επιδοτήσεων.

Τα κενά στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τόσα πολλά που άφηναν….ανενόχλητο όποιος ποιον ήθελε και μπορούσε, να τα εκμεταλλευτεί, χωρίς να έχει πραγματικά δικαιώματα, προκειμένου να λάβει τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις τα τελευταία χρόνια. Οι μεγάλες παθογένειες στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδείχθηκαν, κατά τη διάρκεια άλλης μιας δίκης που ξεκίνησε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.

Στην υπόθεση αυτή, ο αρχικός αριθμός των κατηγορούμενων έφτανε τους 32. Ωστόσο, οι 7 από αυτούς επέστρεψαν ποσό ύψους 165.000 ευρώ, προχωρώντας σε ποινική διαπραγμάτευση με την ομολογία ενοχής τους και καταδικάστηκαν σε μειωμένες ποινές. Ειδικότερα τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από δύο έτη και τρεις μήνες έως τρία έτη, με τριετή αναστολή, ενώ για τον ένα κατηγορούμενο διατάχθηκε και η δήμευση του ποσού των 20.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς του.

Το πρωί η δίκη των 25 πλέον κατηγορουμένων που φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως ποσό που υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ κατά την τριετία 2016-2018, ξεκίνησε με την κατάθεση προϊσταμένης στον πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μισθωτήρια ακόμη και σε λευκή σελίδα!

Σύμφωνα με την κατάθεση που έδωσε η μάρτυρας, από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθωτήρια των εκτάσεων τα οποία υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων. Έτσι, τα μισθωτήρια που κατέθεταν ήταν χωρίς υπογραφές η σφραγίδες, ενώ υπήρξε και περίπτωση να υποβληθεί ακόμη και λευκή σελίδα!

Επίσης, ουδεμία διασταύρωση γινόταν για τις επίμαχες εκτάσεις καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με το Κτηματολόγιο.

Σταμάτησαν το 2015 οι έλεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Όσο για τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, δεν μπορούν ακόμα και τώρα να εισπραχθούν. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος για κάθε οικονομικό έτος και στη συνέχεια να γίνει ο καταλογισμός προκειμένου να αρχίσει να «τρέχει» η διαδικασία των ενστάσεων.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, από το 2015 και μετά, έχει σταματήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους όποτε δεν μπορούν να εισπραχθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά!!!