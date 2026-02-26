Σύσσωμη η αντιπολίτευση ζήτησε την συνέχιση των εργασιών της επιτροπής με την κλήτευση επιπλέον μαρτύρων.

Εν μέσω καταγγελιών περί συγκάλυψης από την αντιπολίτευση και την πλειοψηφία να απορρίπτει τις αιτιάσεις ολοκληρώθηκαν και επίσημα οι εργασίες της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την αντιπολίτευση να ζητά τη συνέχιση των εργασιών της επιτροπής, επιμένοντας να καταγγέλλει συγκάλυψη και την κυβέρνηση να απορρίπτει τα περί «μπαζώματος» ευθυνών, τονίζοντας πως το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδείχθηκε βαθύ και διαχρονικό, ρίχνει αυλαία η εξεταστική της Βουλής για την πολύκροτη υπόθεση κακοδιαχείρισης των αγροτικών κονδυλίων.

«Εμμένουμε στην άποψή μας για συνέχιση των εργασιών της επιτροπής. Καταγγέλλουμε τη μεθοδευμένη επιχείρηση συγκάλυψης», τόνισε η η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, ενώ πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν πως " το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποφασίσει να πάει μέχρι τέλους το σχέδιο συγκάλυψης».

«Η διαδικασία μπαζώματος και συγκάλυψης ευθυνών συνιστά αυτοτελώς αξιόποινη πράξη. Η εγκληματική οργάνωση δεν καλύπτεται από το νόμο περί ευθύνης υπουργών» ανέφερε από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ανακοινώνοντας πως η Πλεύση Ελευθερίας θα διαβιβάσει όλο το υλικό της εξεταστικής στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

«Μόνο ως αστείο μπορώ να το εκλάβω το να συζητάμε περί μπαζώματος και για δήθεν αδικήματα, μετά από πέντε μήνες εργασιών, 76 μάρτυρες και 350 ώρες εργασιών», απάντησε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, καταγγέλλοντας την αντιπολίτευση πως «ελλείψει άλλου αφηγήματος», επιχειρεί να συντηρήσει τη «σκανδαλολογία».

Στην σχετική ψηφοφορία το αίτημα της αντιπολίτευσης για συνέχιση των εργασιών της επιτροπής απορρίφθηκε.

Αναφορικά με τα πορίσματα, η ΝΔ υποστήριξε πως δεν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, ενώ από την άλλη, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά, ζήτησαν εκ νέου την σύσταση προανακριτικής για τους δυο υπουργούς.



Το ΚΚΕ σήμερα κατέθεσε τη δική του πορισματική θέση, ζητώντας κι εκείνο τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής.