Η επανέναρξη των ερευνών παραμένει ανοιχτή.

Σε στάση αναμονής βρίσκονται οι αρχές σχετικά με την επιχείρηση εντοπισμού του δύτη που αγνοείται στην περιοχή των Λιμανακίων στη Βουλιαγμένη.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, δεν έχει ξεκινήσει νέα επιχείρηση, καθώς οι συνθήκες καθιστούν την έρευνα ιδιαίτερα απαιτητική και βρίσκεται ακόμη σε φάση προετοιμασίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα επόμενα βήματα, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των διασωστών και στον σωστό σχεδιασμό της επιχείρησης. Όπως επισημαίνεται, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό πλάνο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό του αγνοούμενου.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή συμμετείχαν δυνάμεις της Ομάδας Υποβρυχίων Αποστολών, σκάφος του Λιμενικού, η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, ιδιώτες δύτες και το ΕΚΑΒ. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ο 34χρονος.

Η επανέναρξη των ερευνών παραμένει ανοιχτή, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ενδέχεται να συνεχιστούν εντός της ημέρας ή την επόμενη, μόλις ολοκληρωθεί η απαραίτητη τεχνική προετοιμασία.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο δύτης αγνοείται από το μεσημέρι της Κυριακής, όταν μαζί με φίλο του καταδύθηκε σε ιδιαίτερα δύσβατο σημείο της περιοχής, γνωστό ως «Πηγάδι του Διαβόλου». Ο φίλος του κατάφερε να αναδυθεί και να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές, αναφέροντας ότι ο 34χρονος πιθανότατα εγκλωβίστηκε μέσα στο υποθαλάσσιο άνοιγμα.

Το σημείο χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό δυσκολίας, καθώς πρόκειται για θαλάσσιο «πηγάδι» βάθους περίπου 28 μέτρων, με στενά περάσματα και ισχυρά ρεύματα.

Παράλληλα, ο αγνοούμενος είναι έμπειρος δύτης και επαγγελματίας πιλότος, ενώ κατά την κατάδυση διέθετε εξοπλισμό με επιπλέον παροχή οξυγόνου διάρκειας έως και πέντε ωρών, καθώς και υποβρύχιο σκούτερ για διευκόλυνση της κίνησης.

Οι έρευνες συνεχίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το σημείο απαιτεί εξειδικευμένη προσέγγιση και υψηλό επίπεδο συντονισμού.