Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ανάσυρση της σορού του δύτη που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης. Η επιχείρηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 28 Μαρτίου και χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική, εξαιτίας των δύσκολων συνθηκών που επικρατούν στο λεγόμενο «πηγάδι του διαβόλου».

Οι τελευταίες στιγμές του 34χρονου, καθώς και η προσπάθειά του να επιστρέψει στην επιφάνεια, έχουν καταγραφεί από την κάμερα που έφερε μαζί του. Η σορός εντοπίστηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου, εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου 30 μέτρων στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο δύτης ήταν πλήρως εξοπλισμένος και επιχειρούσε να καταγράψει την υποθαλάσσια πορεία του. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κατευθυνόταν σταδιακά προς το «πηγάδι», όταν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα τον παρέσυραν. Η ένταση των ρευμάτων φαίνεται πως τον οδήγησε σε πρόσκρουση σε βράχια, με αποτέλεσμα να χάσει μέρος του εξοπλισμού του — εξέλιξη που αποδείχθηκε μοιραία.

Την επιχείρηση ανάσυρσης θα αναλάβει εξειδικευμένη ομάδα πέντε σπηλαιοδυτών. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες έχουν γίνει προετοιμασίες για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας. Συγκεκριμένα, τοποθετούνται ειδικοί πάσσαλοι και μεταλλικές κατασκευές, πάνω στις οποίες θα στερεωθούν ανθεκτικά σκοινιά, προκειμένου οι δύτες να κινούνται με μεγαλύτερη σταθερότητα και να καταστεί δυνατή η ανάσυρση της σορού.

Τα σκοινιά θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την ασφαλή πλοήγηση μέσα στο σπήλαιο όσο και για τη μεταφορά της σορού, καθώς τα ρεύματα —ιδίως στο οριζόντιο τμήμα— είναι ιδιαίτερα ισχυρά και επικίνδυνα ακόμη και για έμπειρους επαγγελματίες.

Το «πηγάδι του διαβόλου» συγκαταλέγεται στα πιο εντυπωσιακά αλλά και επικίνδυνα καταδυτικά σημεία της Αττικής. Βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης και πρόκειται για μια υποθαλάσσια κατακόρυφη οπή με σχετικά στενό άνοιγμα, που οδηγεί σε μεγαλύτερα βάθη και σε ένα δίκτυο υποθαλάσσιων διαδρομών.

Η κατάδυση στο σημείο αυτό είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Μετά το αρχικό άνοιγμα, ακολουθούν στενότερα περάσματα και, σε μεγαλύτερο βάθος, μια υποθαλάσσια σήραγγα που οδηγεί σε σπήλαιο άγνωστης έκτασης. Η περιορισμένη ορατότητα, η απότομη κλίση και τα ισχυρά ρεύματα αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού.

Η επικινδυνότητα της περιοχής δεν είναι άγνωστη. Το 1978, τρεις νεαροί Αμερικανοί δύτες χάθηκαν επιχειρώντας να εξερευνήσουν τη σήραγγα. Η τύχη τους διευκρινίστηκε χρόνια αργότερα, όταν εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν τα οστά τους το 2007.

Έκτοτε, στην είσοδο του σημείου έχει τοποθετηθεί προειδοποιητική πινακίδα από το Λιμενικό, με μήνυμα που αποτυπώνει με σαφήνεια τον κίνδυνο: «Πέρα από αυτό το σημείο δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».