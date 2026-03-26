Η επιχείρηση ανάσυρσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου, το Σάββατο 28 Μαρτίου.

Η σορός του 34χρονου δύτη, ο οποίος αγνοούνταν από το μεσημέρι της Κυριακής 22 Μαρτίου κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, εντοπίστηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου από τα σωστικά συνεργεία. Ωστόσο, η ανάσυρσή της δεν κατέστη δυνατή την ίδια ημέρα, καθώς οι ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες στο σημείο επιβάλλουν ειδικό επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Η επιχείρηση ανάσυρσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου, το Σάββατο 28 Μαρτίου. Οι διασώστες πρόκειται να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένο εξοπλισμό και ειδικά μίγματα αερίων, ώστε να μπορέσουν να καταδυθούν με ασφάλεια στο μεγάλο βάθος όπου εντοπίστηκε η σορός. Κατά τις έρευνες της Τρίτης είχαν ήδη βρεθεί ένα βατραχοπέδιλο και ένα καταδυτικό σκούτερ, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι ο δύτης βρισκόταν εντός του σπηλαίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Mega, ο άτυχος δύτης φέρεται πως έχει καταγράψει καρέ – καρέ τις προσπάθειες να ανασυρθεί στην επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και τον θάνατό του, καθώς έφερε στην στολή του κάμερα.

Ο 34χρονος ήταν επαγγελματίας πιλότος της Πολιτικής Αεροπορίας, εργαζόταν σε ελληνοϊταλική εταιρεία και ζούσε μόνιμα στη Βούλα. Άνθρωποι από το περιβάλλον του τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα αγαπητό, με ήθος και έντονη αγάπη για τη θάλασσα, τις καταδύσεις και τις μηχανές.

Οι αρχές εξετάζουν τρία βασικά σενάρια για τις συνθήκες της τραγωδίας στο απαιτητικό περιβάλλον του υποθαλάσσιου σπηλαίου. Το επικρατέστερο σχετίζεται με τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα της περιοχής, τα οποία μπορούν να παρασύρουν ακόμη και έμπειρους δύτες σε μεγαλύτερα βάθη, οδηγώντας τους σε σημεία από τα οποία η επιστροφή είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Το δεύτερο σενάριο αφορά πιθανό εγκλωβισμό σε στενό πέρασμα ή στο εσωτερικό της σήραγγας. Η μορφολογία του σπηλαίου, με περιορισμένα ανοίγματα και απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, μπορεί εύκολα να μετατρέψει μια κατάδυση σε παγίδα, ιδιαίτερα σε περίπτωση απώλειας προσανατολισμού.

Το τρίτο σενάριο εστιάζει στον αποπροσανατολισμό και την εξάντληση. Παρά τον εξοπλισμό που διέθετε ο δύτης, ο οποίος του παρείχε επάρκεια οξυγόνου και διευκόλυνση μετακίνησης, οι συνθήκες μέσα στο σπήλαιο αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας και αέρα. Η περιορισμένη ορατότητα σε συνδυασμό με την πίεση των ρευμάτων καθιστούν κάθε λάθος κρίσιμο.

Η δυσκολία της κατάδυσης αποτυπώνεται και στα ευρήματα των προηγούμενων ημερών, καθώς αντικείμενα που φέρονται να ανήκουν στον 34χρονο εντοπίστηκαν διάσπαρτα, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι η πορεία του μέσα στο σπήλαιο ήταν ανεξέλεγκτη.