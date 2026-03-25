Η επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες

Εντοπίστηκε στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης η σορός του 34χρονου δύτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε σε μεγάλο βάθος, γεγονός που δεν επέτρεψε την άμεση ανάσυρσή της από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος αποφάσισε να βουτήξει για μια υποθαλάσσια εξερεύνηση μαζί με έναν συνάδελφό του, ο οποίος επέστρεψε μόνος του στην επιφάνεια και ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές για την πιθανότητα ο φίλος του να παγιδεύτηκε στο εσωτερικό του υποθαλάσσιου σχηματισμού.

Η θαλάσσια περιοχή στο «πηγάδι του διαβόλου» είναι γνωστή για την επικινδυνότητά της, ενώ το 1978 είχαν χάσει εκεί τη ζωή τους δύο Αμερικανοί δύτες και οστά τους εντοπίστηκαν δέκα χρόνια μετά.

Από τότε είχαν τοποθετηθεί στο σημείο σίδερα και πλέγματα στα 120 μέτρα βάθος για να αποτραπεί άλλη τραγωδία, αλλά πλέον αυτά έχουν σκουριάσει κάνοντας δυνατή τη διέλευση, όπως και έγινε.

Στις έρευνες συμμετείχαν έμπειροι δύτες και διασώστες, οι οποίοι έκαναν διαδοχικές συσκέψεις και ανέλυαν κάθε λεπτομέρεια πριν από κάθε βουτιά. Οι ειδικές ομάδες καταδύονταν με εξειδικευμένο εξοπλισμό προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν κάθε σπιθαμή του βυθού. Στο σημείο, μεταξύ άλλων, υπήρχε δύναμη του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.