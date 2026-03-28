Η σορός του 34χρονου πιλότου ανασύρθηκε από δύτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης.

Ανασύρθηκε η σορός του 34χρονου δύτη στα λιμανάκια Βουλιαγμένης. Νωρίς το πρωί του Σαββάτου (28/3), έμπειροι σπηλαιοδύτες και εξειδικευμένα συνεργεία ξεκίνησαν τις καταδύσεις στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί ο άνδρας. Για την ασφάλεια της επιχείρησης είχαν τοποθετηθεί ειδικά σχοινιά καθοδήγησης, που επέτρεπαν την κατάβαση σε βάθος 30-32 μέτρων, σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Ο 34χρονος αγνοούνταν από το μεσημέρι της Κυριακής. Ήταν πιλότος και γνώστης των καταδύσεων, ενώ είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με ακόμη έναν δύτη.

Η περιοχή βρίσκεται κοντά στην ακτή και περιλαμβάνει ένα γνωστό θαλάσσιο «πηγάδι» βάθους περίπου 28 μέτρων, με σπηλαιώδη μορφολογία και ισχυρά υπόγεια ρεύματα, στοιχεία που την καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη για καταδύσεις.

