Με οριακή άνοδο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε μια ημέρα έντονης μεταβλητότητας και επιλεκτικών κινήσεων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα blue chips και στις ανακατατάξεις των δεικτών MSCI.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.267,45 μονάδες με ανεπαίσθητη άνοδο 0,05%, έχοντας κινηθεί ενδοσυνεδριακά μεταξύ 2.258,39 και 2.281,6 μονάδων. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 256,2 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα από τα 288,2 εκατ. της προηγούμενης συνεδρίασης, ενώ ο όγκος έφτασε τα 35,14 εκατ. τεμάχια. Μέσω πακέτων διακινήθηκαν 10,5 εκατ. ευρώ. Συνολικά, 54 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 73 υποχώρησαν και 72 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας την επιφυλακτικότητα αλλά και τις επιλεκτικές τοποθετήσεις που κυριάρχησαν στη σημερινή συνεδρίαση.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ολοκλήρωσε ουσιαστικά αμετάβλητος στις 5.749,84 μονάδες με -0,03%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM ενισχύθηκε κατά 1,34% στις 2.970,66 μονάδες. Αντίθετα, ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,95% στις 2.558,2 μονάδες.

Πρωταγωνίστρια της ημέρας ήταν η Metlen, η οποία κατέγραψε ισχυρό ράλι 5,61% κλείνοντας στα 39,50 ευρώ με τζίρο 17,9 εκατ. ευρώ. Σημαντικά κέρδη σημείωσε και η ΔΕΗ, που ενισχύθηκε κατά 2,18% στα 20,16 ευρώ, πραγματοποιώντας τον υψηλότερο τζίρο της αγοράς με 29,9 εκατ. ευρώ.

Στις τράπεζες, η Alpha Bank παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη με +0,03%, ενώ η Πειραιώς υποχώρησε κατά 0,28% στα 8,42 ευρώ. Μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν η Eurobank, που έκλεισε με απώλειες 2,5% στα 3,70 ευρώ, και η Εθνική Τράπεζα με -1,37% στα 14,08 ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η ΕΛΧΑ με +4,25% στα 5,15 ευρώ, ο ΑΔΜΗΕ με +3,56% στα 3,34 ευρώ, η CrediaBank με +2,93% στα 1,266 ευρώ και η Ideal με +2,09% στα 6,84 ευρώ. Ισχυρή ήταν και η εικόνα της Austriacard, η οποία εκτινάχθηκε κατά 14,17% στα 9,51 ευρώ μετά τη δημόσια πρόταση της Dai Nippon Printing.

Πτωτικά κινήθηκε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με -1,59% στα 42,08 ευρώ, παρά την ένταξή της στον MSCI Standard Greece, ενώ η Motor Oil κατέγραψε τις μεγαλύτερες απώλειες στον FTSE 25 με πτώση 3,3% στα 35,78 ευρώ. Απώλειες σημείωσαν ακόμη η Τιτάν (-1,84%), η Trade Estates (-2,44%) και ο Φουρλής (-1,47%).