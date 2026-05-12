Στα 216 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της ΔΕΗ.

Ισχυρή άνοδο της κερδοφορίας κατέγραψε η ΔΕΗ στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα οικονομικά αποτελέσματα να αποτυπώνουν τη σημαντική ενίσχυση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη βελτίωση του ενεργειακού μείγματος του ομίλου. Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 52% και διαμορφώθηκε στα 687 εκατ. ευρώ, έναντι 453 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας εκτινάχθηκαν κατά 204%, φθάνοντας τα 234 εκατ. ευρώ από 77 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 216 εκατ. ευρώ από 47 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 364%. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 379% και έφθασαν τα 299 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου υποχώρησε κατά 5%, στα 2,34 δισ. ευρώ, εξαιτίας της μείωσης των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους και των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας βελτίωσε ουσιαστικά τα περιθώρια κέρδους της επιχείρησης. Οι δαπάνες για φυσικό αέριο μειώθηκαν κατά 39%, στα 187 εκατ. ευρώ, τα υγρά καύσιμα περιορίστηκαν κατά 38%, ενώ οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας υποχώρησαν κατά 30%, στα 455 εκατ. ευρώ. Τα κόστη για δικαιώματα εκπομπών CO₂ μειώθηκαν επίσης κατά 20%.

Η μεγαλύτερη συμβολή στην κερδοφορία προήλθε από την εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, η οποία ενισχύθηκε κατά 141% και ανήλθε στις 3,6 TWh από 1,5 TWh το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η υδροηλεκτρική παραγωγή αυξήθηκε κατά 282% λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων, ενώ η αιολική παραγωγή κατέγραψε άνοδο 30%, χάρη στις ευνοϊκές ανεμολογικές συνθήκες. Παράλληλα, η παραγωγή από φωτοβολταϊκά ενισχύθηκε κατά 23%, υποστηριζόμενη από νέα έργα που προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα της στροφής προς καθαρότερες μορφές ενέργειας, οι ΑΠΕ κάλυψαν πλέον το 56% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ, ενώ η ένταση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκε κατά 36%, στους 0,35 τόνους CO₂ ανά παραγόμενη MWh, από 0,55 τόνους το πρώτο τρίμηνο του 2025. Την ίδια στιγμή, η παραγωγή από φυσικό αέριο περιορίστηκε κατά 30%, ενώ η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά περίπου 18%, επιβεβαιώνοντας την επιτάχυνση της απολιγνιτοποίησης.

Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 500 εκατ. ευρώ, με το 82% να κατευθύνεται σε έργα ΑΠΕ, ευέλικτης παραγωγής και δίκτυα διανομής. Η εγκατεστημένη ισχύς από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανήλθε στα 7,2 GW, ενώ επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 6,7 GW βρίσκονται υπό κατασκευή ή σε ώριμο στάδιο ανάπτυξης.

Στον τομέα των δικτύων, η ΔΕΗ επένδυσε πάνω από 200 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των υποδομών της. Η διείσδυση των έξυπνων μετρητών στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 36%, φθάνοντας το 19% από 14% πέρυσι, ενώ στη Ρουμανία ανήλθε στο 62% από 57%. Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε και στις τηλεπικοινωνίες, καθώς το δίκτυο Fibergrid κάλυψε 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σημειώνοντας αύξηση 86% σε ετήσια βάση.

Ανοδικά κινήθηκε και η δραστηριότητα στην ηλεκτροκίνηση, με το δίκτυο δημόσιων φορτιστών της ΔΕΗ σε Ελλάδα και Ρουμανία να αριθμεί πλέον 4.359 σημεία φόρτισης, αυξημένα κατά 33% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, ο όμιλος διατήρησε ισχυρή χρηματοοικονομική εικόνα, με τον δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA να παραμένει στο 3,0x, κάτω από το στρατηγικό όριο του 3,5x, παρά τη σημαντική επενδυτική δραστηριότητα. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 6,86 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Ξεκινήσαμε δυναμικά το 2026, καταγράφοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και συνεχή πρόοδο σε όλους τους πυλώνες της στρατηγικής μας. Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου αναδεικνύουν τη δυναμική του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου, την ανθεκτικότητα των δραστηριοτήτων μας στη διανομή και τα οφέλη της συνεχιζόμενης μετάβασής μας προς ένα καθαρότερο και πιο ευέλικτο χαρτοφυλάκιο παραγωγής. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια το επενδυτικό μας πλάνο, δίνοντας έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα διανομής. Με 6,7 GW έργων ΑΠΕ ήδη υπό κατασκευή ή έτοιμων προς κατασκευή, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την επίτευξη των στόχων μας για το 2030. Παραμένουμε αισιόδοξοι για την επίτευξη των οικονομικών μας στόχων για το 2026. Όραμά μας είναι η ΔΕΗ να ηγείται της ενεργειακής μετάβασης στην ΚεντρικήΝοτιοανατολική Ευρώπη. Επεκτείνουμε το αποτύπωμά μας για να γίνουμε πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας για ολόκληρη την περιοχή, δημιουργώντας αξία για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους μετόχους μας».