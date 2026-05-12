Από τις 26 Μαΐου ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Ιουνίου.

Στις 26 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό των πληρωμών για όλους τους ασφαλισμένους. Οι ημερομηνίες διαφοροποιούνται ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.

Ειδικότερα, οι πρώτες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και αφορούν κυρίως τους μη μισθωτούς και τους νέους συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, την ίδια ημέρα αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Παράλληλα, την ίδια ημερομηνία θα πληρωθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, μέσω του ΕΦΚΑ.

Ακολουθεί η δεύτερη φάση πληρωμών την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, κατά την οποία θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών. Συγκεκριμένα, πληρωμές θα πραγματοποιηθούν για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ, του ΝΑΤ, καθώς και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου και των λοιπών ταμείων μισθωτών που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ.

Την ίδια ημέρα αναμένεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Συνολικά, το πρόγραμμα πληρωμών ακολουθεί τον καθιερωμένο διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, με στόχο την ομαλή ροή των καταβολών και την αποφυγή επιβάρυνσης του τραπεζικού συστήματος.