Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου: Πού θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.