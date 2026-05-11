Ο καιρός των επόμενων ημερών από τον Σάκη Αρναούτογλου.

«Με διάθεση… Ιουνίου θα κυλήσουν οι πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας στη χώρα μας, καθώς η ανοιξιάτικη αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ορεινά και βόρεια, αφήνοντας χώρο σε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και σε θερμοκρασίες που κατά τόπους θα θυμίσουν τις πρώτες σοβαρές ζέστες του καλοκαιριού» σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ειδικότερα, η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει στα κεντρικά τους 31 βαθμούς, στα βόρεια από 21 έως 28 και στα νότια τους 31 βαθμούς. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 25 έως 26 βαθμούς και στα ανατολικά από 22 έως και 24.

Την Τρίτη θα έχουμε λίγα σύννεφα όπως και την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη ο καιρός θα γίνει πιο άστατος και θα έχουμε βροχές στη δυτική, κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Από 16-17/5 η αστάθεια θα παραμείνει στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και ο καιρός θα βελτιωθεί από 19/5.

Οι θερμοκρασίες πάντως και την Τρίτη θα είναι υψηλές και από Τετάρτη θα επανέλθουν σε ανοιξιάτικους ρυθμούς.

Για την αφρικανική σκόνη πάντως και στη Δευτέρα θα έχουμε φαινόμενα όπως και την Τρίτη και την Τετάρτη σε Κρήτη, Πελοπόννησο και Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

