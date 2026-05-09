Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα θα συνεχιστεί σε κύματα έως και την Κυριακή, με ενισχυμένους νοτιάδες και κατά τόπους λασποβροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αναμένονται κατά διαστήματα στα ανατολικά και νότια.

Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης επηρεάζει τη χώρα, με τους ειδικούς να απευθύνουν συστάσεις ιδιαίτερα προς τις ευπαθείς ομάδες, καθώς το φαινόμενο θα συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή, ενώ από την ερχόμενη εβδομάδα η θερμοκρασία αναμένεται να εκτοξευθεί ακόμη και στους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης μπορεί να επιβαρύνουν σημαντικά την ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα σε αστικά κέντρα και περιοχές της νότιας και ανατολικής Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό συστήνεται περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων, αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης σε εξωτερικούς χώρους και αυξημένη προσοχή από άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένους και παιδιά.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, τόνισε ότι οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν τις άσκοπες εξόδους, ειδικά για περπάτημα ή δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Όπως ανέφερε, «με αυτή την ατμόσφαιρα δεν βγαίνουμε για περπάτημα, ούτε πάμε τα παιδιά στην παιδική χαρά», επισημαίνοντας ότι συνιστάται να παραμένουν όλοι σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ανθρώπους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως όσοι πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, βρογχικό άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή σοβαρές καρδιοπάθειες. «Τα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα προκαλούν σοβαρή φθορά στον βλεννογόνο της αναπνευστικής οδού», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι ακόμη και άτομα χωρίς εμφανή συμπτώματα μπορεί να εμφανίσουν ερεθισμούς, βήχα ή αλλεργικές αντιδράσεις.

Η κα Παγώνη συνέστησε, εφόσον είναι απαραίτητη η έξοδος από το σπίτι, τη χρήση μάσκας υψηλής προστασίας, ενώ εκτίμησε ότι το φαινόμενο θα διαρκέσει περίπου δύο έως τρεις ημέρες. Παράλληλα, συνέδεσε την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης τέτοιων φαινομένων με την κλιματική αλλαγή, επισημαίνοντας ότι «τέτοιες εικόνες τον Μάιο και με τόσο μεγάλη συχνότητα δεν τις θυμόμαστε στο παρελθόν».

Αναφερόμενη στην καθημερινότητα των πολιτών, υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη σχολαστικού πλυσίματος φρούτων και λαχανικών, αλλά και της τήρησης βασικών κανόνων υγιεινής.

Έρχονται 33άρια από την Τρίτη

Από τις αρχές της νέας εβδομάδας ο καιρός θα αποκτήσει έντονα καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει σημαντικά και σε αρκετές περιοχές να αγγίζει ή και να ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Πελοπόννησο.

Το σκηνικό του καιρού θα συνοδεύεται από αυξημένη υγρασία, θολή ατμόσφαιρα και λασποβροχές σε αρκετές περιοχές, ενώ οι μετεωρολόγοι τονίζουν ότι οι συνθήκες ευνοούν τη συσσώρευση αιωρούμενων σωματιδίων πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Ο καιρός σήμερα

Στα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη Μακεδονία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες .

Άνεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία έως 22 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές η όμβρους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βελτίωση από το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά, Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Κυριακή 10.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, όπου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 11.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 12.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά 6 και στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 13.05.2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά.