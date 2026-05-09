Στις 9 και 10 Μαΐου 2026, νομικοί, δικαστικοί λειτουργοί και πανεπιστημιακοί συναντώνται στο ΑΠΘ για να συζητήσουν τις σύγχρονες προκλήσεις του κράτους δικαίου.

Με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις για το κράτος δικαίου, θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το 2ο Συνέδριο του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι», στις 9 και 10 Μαΐου 2026, στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το συνέδριο έχει τίτλο «Επίκαιρα Ζητήματα Ειδικών Ποινικών Νόμων: Προκλήσεις για το Κράτος Δικαίου» και φιλοδοξεί να αναδείξει κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την ποινική δικαιοσύνη, τη νομική επιστήμη και τον δημόσιο διάλογο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα τεθούν στο επίκεντρο θεματικές που αφορούν το απόρρητο των επικοινωνιών, τη λειτουργία των ΜΜΕ, την προστασία προσωπικών δεδομένων, τα ψηφιακά πειστήρια, τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την έμφυλη βία, την ενδοοικογενειακή βία, τις διακρίσεις εις βάρος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και τη νομική αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης και των ναρκωτικών.

Το πρόγραμμα συγκεντρώνει δικαστικούς λειτουργούς, πανεπιστημιακούς και δικηγόρους από όλη τη χώρα, επιδιώκοντας να συνδέσει τη θεωρία με τη νομολογία και τη δικαστηριακή πράξη. Στόχος είναι να αναδειχθούν όχι μόνο τα προβλήματα εφαρμογής των ειδικών ποινικών νόμων, αλλά και οι ευρύτερες θεσμικές και κοινωνικές προεκτάσεις τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το συνέδριο προσεγγίζει κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας μέσα από το πρίσμα της προστασίας των δικαιωμάτων, της δίκαιης δίκης και της θεσμικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης, σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για τα όρια της ποινικής καταστολής και τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου παραμένει περισσότερο επίκαιρη από ποτέ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης, ενώ θα υπάρχει και δυνατότητα διαδικτυακής προβολής μέσω YouTube.

{https://www.youtube.com/live/KUiVxR9b24c}

