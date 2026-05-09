Στη διοργάνωση παρέστησαν στελέχη της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς που συμμετέχουν στις ενώσεις GO15 και Med-TSO.

Τις μεγαλύτερες προκλήσεις και τα επόμενα βήματα της πράσινης ενεργειακής μετάβασης κάλυψε εκτενώς η τριήμερη σύνοδος των μεγαλύτερων Διαχειριστών του κόσμου, GO15, που φιλοξένησε ο ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα.

Κατά τη συμμετοχή του στη σύνοδο, ο Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας, Ανάπτυξης Συστήματος & Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ κ. Ιωάννης Μάργαρης αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής διασυνδεσιμότητας καθώς και των εθνικών ηλεκτρικών συστημάτων. Όπως είπε, τα τελευταία χρόνια ο ΑΔΜΗΕ εργάζεται εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση έχοντας ολοκληρώσει έργα διασυνδέσεων που συγκαταλέγονται ανάμεσα στα μεγαλύτερα και τεχνολογικά πιο σύνθετα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Πέραν των έργων που έχει ολοκληρώσει, ο κ. Μάργαρης πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός του Διαχειριστή προβλέπει επέκταση του συστήματος μεταφοράς τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και προς τις γειτονικές χώρες, με νέες ενεργειακές υποδομές.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της GO15, κ. Bruno Meyer τόνισε την αξία της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συνεχούς διαλόγου μεταξύ των Διαχειριστών. «Με τη φιλοξενία της συνόδου, ο ΑΔΜΗΕ ανέδειξε τη δύναμη της δικτύωσης σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από όλο τον κόσμο. Οι συζητήσεις ανέδειξαν τις στρατηγικές προκλήσεις που όλοι αντιμετωπίζουμε, όπως η ευελιξία και οι περικοπές ισχύος, η αποθήκευση, η επέκταση των δικτύων και οι διεθνείς διασυνδέσεις, καθώς και η ενεργειακή τροφοδοσία των data centers», σχολίασε.

Η Πρόεδρος της ένωσης Med-TSO, κ. Sabah Mashaly στάθηκε στην αναγκαιότητα της διασυνοριακής και αμοιβαίας υποστήριξης των Διαχειριστών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών ζητημάτων που αντιμετωπίζουν. Επεσήμανε επίσης ότι η στροφή προς τις ΑΠΕ και οι κλιματικοί κίνδυνοι αυξάνουν τις προκλήσεις για τα συστήματα μεταφοράς, επιβάλλοντας την ισχυρή διασύνδεσή τους με γειτονικά ηλεκτρικά δίκτυα.

Ο Διευθυντής Στρατηγικής & Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος του ΑΔΜΗΕ κ. Κωνσταντίνος Τσιρέκης, αναφέρθηκε στο ρόλο των Διαχειριστών ως «αρχιτεκτόνων και θεματοφυλάκων των συστημάτων». Ανέδειξε επίσης τις προκλήσεις που προκύπτουν από την αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ και τη δέσμευση της χώρας για ταχεία απανθρακοποίηση.

Στο πλαίσιο των εργασιών της συνόδου πραγματοποιήθηκε τεχνική επίσκεψη και ξενάγηση των μελών των GO15 και Med-TSO από ανώτατα στελέχη της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου καθώς και στον παρακείμενο Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής.