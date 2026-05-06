Τα θερινά σινεμά αποτελούν μία από τις πιο αγαπημένες ψυχαγωγικές ασχολίες της άνοιξης και του καλοκαιριού και μπορεί να τα συναντήσει κανείς στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Τα θερινά σινεμά αποτελούν διαχρονικά μία από τις πιο ιδιαίτερες ψυχαγωγικές ασχολίες με έντονο το στοιχείο της αστικής κουλτούρας στην Ελλάδα. Πρόκειται για υπαίθριους κινηματογράφους που λειτουργούν κυρίως από την άνοιξη έως τις αρχές φθινοπώρου, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες της, δημιουργώντας ένα ρομαντικό σκηνικό κάτω από τα αστέρια της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λειτουργία τους ξεκίνησε στην Ελλάδα εμφανίστηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα, λίγα χρόνια μετά την έλευση του κινηματογράφου στη χώρα, δίνοντας νέα πνοή στην ψυχαγωγία.

Τα περισσότερα από αυτά, ανοίγουν τις πόρτες τους στις αρχές Μαΐου και προβάλλουν επίκαιρες ή και παλαιότερες παραγωγές, προσφέροντας τα απαραίτητα – όπως πρόσβαση σε κυλικείο – για τις ανέσεις των θεατών.

Ποια θερινά σινεμά άνοιξαν τις πόρτες τους από το Μάιο;

Το Σινέ Παρί βρίσκεται στην περιοχή της Πλάκας, στην καρδιά της πρωτεύουσας, και αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς κινηματογράφους της Αθήνας, με τη λειτουργία του να ξεκινά περίπου το 1920. Είναι ιδιαίτερα γνωστό για την εμβληματική θέα που προσφέρει προς την Ακρόπολη και για το 2026, έχει ήδη ανοίξει τις πόρτες του από τις 23 Απριλίου.

Το θερινό σινεμά Σινέ Γέρακας, προσελκύει κόσμο κυρίως από τις γύρω περιοχές και διαθέτει οργανωμένο χώρο προβολών με σύγχρονες και εμπορικές προβολές. Κάθε χρόνο ξεκινά την λειτουργία τους κατά τα τέλη του Απριλίου, αρχές Μαΐου προσελκύοντας κοινό που αναζητά εναλλακτικούς τρόπους διασκέδασης υπό το φως των αστεριών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο θερινός κινηματογράφος Σίσσυ, βρίσκεται στη Νέα Μάκρη και λειτουργεί εδώ και χρόνια ως σημείο αναφορά για το κοινό κατά τους ανοιξιάτικους και θερινούς μήνες. Μέχρι και σήμερα, έχει καταφέρει να διατηρήσει τον παραδοσιακό χαρακτήρα του σινεμά με σύγχρονες εγκαταστάσεις και λειτουργεί από τα μέσα της άνοιξης, με την έναρξη των προβολών να σημειώνεται συνήθως στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου.