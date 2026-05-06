Τι ισχύει για τις αιτήσεις αναγνώρισης που έχουν απορριφθεί.

Διευκρινίσεις και οδηγίες για όσους έχουν καταθέσει αιτήσεις για αναγνώριση πλασματικών χρόνων και έχουν απορριφθεί δίνει γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκεται η προϋπόθεση συμπλήρωσης 3.600 ημερών ασφάλισης, η οποία, όπως πλέον ξεκαθαρίζεται, δεν εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις.

Ειδικότερα, ο φορέας διευκρινίζει ότι η εν λόγω προϋπόθεση συνδέεται αποκλειστικά με το καθεστώς που διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του Ν. 3863/2010. Πρόκειται για τον νόμο που τροποποίησε το άρθρο 40 του Ν. 2084/1992, εισάγοντας για πρώτη φορά την απαίτηση ύπαρξης ελάχιστου χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης, προκειμένου να συνυπολογιστούν πλασματικοί χρόνοι.

Με βάση τις νέες διευκρινίσεις, η απαίτηση των 3.600 ημερών ισχύει μόνο για ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, με προϋποθέσεις που έχουν τροποποιηθεί από τον συγκεκριμένο νόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να αναγνωριστούν πλασματικά έτη - όπως χρόνοι ανεργίας, ασθένειας, κύησης και λοχείας - απαιτείται να έχουν προηγουμένως συμπληρωθεί τουλάχιστον 3.600 ημέρες ασφάλισης.

Σημαντική είναι και η διευκρίνιση που αφορά τον χρόνο συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. Ο χρόνος αυτός μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, ωστόσο - στις περιπτώσεις που υπάγονται στο νέο καθεστώς - ισχύει και εδώ η προϋπόθεση των 3.600 ημερών πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Δηλαδή, ο χρόνος αναπηρίας δεν υποκαθιστά το ελάχιστο αυτό όριο, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά για την επίτευξη του συνολικού απαιτούμενου χρόνου.

Αντίθετα, για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα είτε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 είτε μεταγενέστερα αλλά με προϋποθέσεις που δεν έχουν τροποποιηθεί από τον Ν. 3863/2010, εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο καθεστώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πλασματικοί χρόνοι - συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναπηρίας - μπορούν να προσμετρηθούν για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη 3.600 ημερών πραγματικής ασφάλισης.

Η μόνη εξαίρεση αφορά τον χρόνο στρατιωτικής θητείας, για τον οποίο εξακολουθεί να ισχύει ειδική πρόβλεψη που απαιτεί τη συμπλήρωση των 3.600 ημερών ασφάλισης, ανεξαρτήτως καθεστώτος.

Η διάκριση αυτή μεταξύ παλαιού και νέου καθεστώτος έχει καθοριστική σημασία για την αξιολόγηση των αιτημάτων συνταξιοδότησης. Στην πράξη, σημαίνει ότι ασφαλισμένοι με παρόμοια χαρακτηριστικά μπορεί να αντιμετωπίζονται διαφορετικά, ανάλογα με το πότε θεμελιώνουν το δικαίωμά τους και ποιο νομικό πλαίσιο εφαρμόζεται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η πρόβλεψη για την επανεξέταση απορριφθεισών αιτήσεων. Ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι αιτήσεις που απορρίφθηκαν λόγω μη συμπλήρωσης των 3.600 ημερών, ενώ δεν ίσχυε τέτοια προϋπόθεση, θα πρέπει να επανεξεταστούν. Η διαδικασία αυτή μπορεί να κινηθεί είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, δίνοντας τη δυνατότητα αποκατάστασης αδικιών.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα από την επανεξέταση θα έχουν αναδρομική ισχύ, ξεκινώντας από τον μήνα που ακολουθεί την αρχική αίτηση. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι που δικαιώνονται ενδέχεται να λάβουν και αναδρομικά ποσά, ενισχύοντας τη σημασία της ρύθμισης. Οι νέες διευκρινίσεις συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ασφάλειας δικαίου σε ένα πεδίο που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και διαδοχικές μεταρρυθμίσεις.

Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση των ασφαλισμένων, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τα δικαιώματά τους και να αποφεύγουν λανθασμένες ερμηνείες.

Σε κάθε περίπτωση, η ορθή κατανόηση του ισχύοντος πλαισίου - και ειδικά της διάκρισης μεταξύ παλαιών και νέων προϋποθέσεων - αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον σωστό σχεδιασμό της συνταξιοδότησης. Οι οδηγίες του e-ΕΦΚΑ κινούνται προς την κατεύθυνση της ενιαίας εφαρμογής των κανόνων και της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων, περιορίζοντας τα περιθώρια παρερμηνειών που στο παρελθόν είχαν οδηγήσει σε άνιση αντιμετώπιση.