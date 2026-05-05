Η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αποτελεί κάθε χρόνο μια απαιτητική διαδικασία για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς η σωστή συμπλήρωση των στοιχείων δεν είναι πάντα αυτονόητη.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία, τα τεκμήρια διαβίωσης και οι διασταυρώσεις στοιχείων από τη φορολογική διοίκηση δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου ακόμη και μικρά λάθη μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις ή και ελέγχους. Ιδιαίτερα κρίσιμα είναι τα σημεία που αφορούν την κύρια κατοικία, τις δευτερεύουσες, τις μεταβολές μέσα στο έτος, αλλά και τη σωστή αποτύπωση της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης. Πολλοί φορολογούμενοι παγιδεύονται από λεπτομέρειες που φαίνονται τυπικές, αλλά επηρεάζουν ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα συνοπτικό οδηγό με τα «SOS» της δήλωσης, ώστε οι ιδιοκτήτες να αποφύγουν περιττές επιβαρύνσεις και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με ασφάλεια και ακρίβεια.

Τι πρέπει να δηλώσω για την κύρια κατοικία μου;

Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 και αποτελεί τεκμήριο διαβίωσης ανεξάρτητα από το αν είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη. Τα στοιχεία της (επιφάνεια, ποσοστό συνιδιοκτησίας, χρήση) πρέπει να καταχωρούνται με ακρίβεια, καθώς επηρεάζουν άμεσα το τεκμαρτό εισόδημα.

Πώς επηρεάζουν τα τεκμήρια το τελικό φορολογητέο εισόδημα;

Το τεκμήριο κατοικίας προστίθεται σε άλλα τεκμήρια, όπως αυτά των αυτοκινήτων, των δανείων και της ελάχιστης δαπάνης διαβίωσης. Ακόμη και αν το πραγματικό εισόδημα είναι χαμηλό, το συνολικό τεκμαρτό μπορεί να είναι υψηλότερο και να οδηγήσει σε μεγαλύτερο φόρο.

Τι κάνω αν άλλαξα κατοικία μέσα στο έτος;

Σε περίπτωση αλλαγής κύριας κατοικίας, πρέπει να δηλωθούν και τα δύο ακίνητα. Το σύστημα κατανέμει την αντικειμενική δαπάνη ανάλογα με τους μήνες χρήσης, γι’ αυτό είναι κρίσιμο να καταχωρηθούν σωστά οι ημερομηνίες και τα στοιχεία κάθε κατοικίας.

Πώς δηλώνεται η ιδιοκατοίκηση και σε ποιο έντυπο;

Η ιδιοκατοίκηση δηλώνεται αποκλειστικά στο έντυπο Ε1 και όχι στο Ε2. Εμφανίζεται στον πίνακα των τεκμηρίων και όχι στον πίνακα μισθωμάτων, κάτι που συχνά προκαλεί σύγχυση στους φορολογούμενους.

Τι πρέπει να κάνω αν πούλησα ένα ακίνητο;

Αν έχετε πωλήσει ακίνητο μέσα στο φορολογικό έτος, πρέπει να το διαγράψετε από τον πίνακα ακινήτων πριν την οριστική υποβολή της δήλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να υπολογιστεί τεκμήριο για ακίνητο που δεν σας ανήκει πλέον.

Πώς διορθώνω λάθη στα στοιχεία ακινήτων;

Αν διαπιστώσετε λάθος στα στοιχεία που εμφανίζονται, θα πρέπει να διαγράψετε το ακίνητο και να το καταχωρήσετε εκ νέου με τα σωστά δεδομένα. Οι αλλαγές αυτές αφορούν μόνο τη δήλωση Ε1 και δεν τροποποιούν τα στοιχεία του Ε9.

Τι ισχύει αν ένα ακίνητο δεν έχει ρεύμα;

Η διακοπή ηλεκτροδότησης δεν καταργεί τον αριθμό παροχής του ακινήτου. Ο αριθμός παραμένει ενεργός και πρέπει να δηλώνεται κανονικά, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο ταυτοποίησης του ακινήτου στη φορολογική δήλωση.