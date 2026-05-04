Νέο πλαίσιο για τα φορολογικά πρόστιμα κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή, εισάγοντας σημαντικές ελαφρύνσεις για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με προβλέψεις που σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούν ακόμη και σε αναδρομική μείωση έως 80%.

Η ρύθμιση, που ενσωματώθηκε σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλάζει το πλαίσιο των κυρώσεων για εκπρόθεσμες δηλώσεις και επηρεάζει άμεσα χιλιάδες φορολογούμενους.

Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης αποτελεί η σημαντική μείωση των προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ όταν αυτές είναι μηδενικές ή πιστωτικές. Για παραβάσεις που τελούνται από τις 19 Απριλίου 2024 και μετά, τα πρόστιμα περιορίζονται δραστικά, ενώ πράξεις επιβολής που έχουν ήδη εκδοθεί ακυρώνονται ή τροποποιούνται. Σε περιπτώσεις όπου τα ποσά έχουν καταβληθεί, προβλέπεται συμψηφισμός με άλλες οφειλές ή επιστροφή χρημάτων εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες.

Παράλληλα, εισάγεται όριο ανοχής για μικρές οφειλές, καθώς δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων όταν το ποσό δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Αντίστοιχη απαλλαγή ισχύει και για δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκων, ακόμη και αναδρομικά, καλύπτοντας και περιπτώσεις εισοδημάτων που δηλώνονται από γονείς.

Το νέο σύστημα προβλέπει πρόστιμο 100 ευρώ για παραβάσεις χωρίς φορολογική επιβάρυνση, όπως η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, δηλώσεων εισοδήματος χωρίς φόρο, καθώς και δηλώσεων ΦΠΑ χωρίς ποσό προς καταβολή. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και καθυστερήσεις σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, με πρόβλεψη ότι για πολλαπλά έτη επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο εφόσον επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές.

Αντίθετα, για δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τα πρόστιμα παραμένουν υψηλότερα και διαμορφώνονται στα 250 ευρώ για φορολογούμενους με απλογραφικά βιβλία και στα 500 ευρώ για όσους τηρούν διπλογραφικά. Οι κυρώσεις αυτές αφορούν τόσο εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος όσο και δηλώσεις ΦΠΑ ή παρακρατούμενων φόρων με οφειλή.

Τέλος, έμφαση δίνεται και στις περιπτώσεις πλήρους απαλλαγής από πρόστιμα, οι οποίες επεκτείνονται. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις όταν το επιπλέον ποσό φόρου σε τροποποιητική δήλωση δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ, ούτε σε εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις με χαμηλές οφειλές. Το ίδιο ισχύει και για σειρά έμμεσων φόρων, τελών και εισφορών, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό παραμένει εντός του ίδιου ορίου.