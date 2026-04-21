Μια ελληνική εταιρία κάνει το μάθημα να μοιάζει με παιχνίδι. Και η επιστήμη αναγνωρίζει ότι είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόμαστε.

Η ιστορία έχει ως εξής: ένα γυμνάσιο στον Καναδά, μαθητές που μπαίνουν σε έναν εικονικό τρισδιάστατο κόσμο με το avatar τους, εξερευνούν, αλληλεπιδρούν, μαθαίνουν. Η πλατφόρμα που χρησιμοποιούν δεν δημιουργήθηκε στη Silicon Valley. Φτιάχτηκε στην Αθήνα.

Γιατί το παραδοσιακό μάθημα δεν αρκεί πια

Κανείς γονιός δεν το λέει φωναχτά, αλλά όλοι το γνωρίζουν: τα παιδιά σήμερα είναι χαμένα μέσα σε έναν κόσμο κινούμενων εικόνων, βιντεοπαιχνιδιών και ψηφιακών ερεθισμάτων - και οι εκπαιδευτικοί στη σχολική τάξη αγωνίζονται να κρατήσουν την προσοχή τους. Δεν είναι πρόβλημα των παιδιών. Είναι πρόβλημα των διαθέσιμων εργαλείων. Η επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνει ότι τα τρισδιάστατα διαδραστικά περιβάλλοντα αυξάνουν σημαντικά τη συναισθηματική και γνωστική εμπλοκή των μαθητών με τη γνώση, μειώνουν την ανία και αυξάνουν τα κίνητρα μάθησης. Με άλλα λόγια: όταν το μάθημα μοιάζει με εξερεύνηση, τα παιδιά ενδιαφέρονται περισσότερο να συμμετάσχουν.

Τι είναι η Metasteps και γιατί μιλούν για αυτή παντού

Η Metasteps είναι μια ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα, ιδρύθηκε το 2023 στην Αθήνα και μέσα σε λίγα χρόνια μετράει πάνω από 1 εκατομμύριο χρήστες σε 170 χώρες. Επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς να δημιουργούν εικονικούς τρισδιάστατους χώρους, όπως εικονικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εργαστήρια φυσικής, αίθουσες τέχνης, τους οποίους οι μαθητές επισκέπτονται μέσα από τον browser τους, χωρίς κανέναν ειδικό εξοπλισμό.

Ο μαθητής μπαίνει στον χώρο με το δικό του avatar, κινείται, εξερευνά, αλληλεπιδρά με εκθέματα και συνομιλεί με συμμαθητές του σε πραγματικό χρόνο, ακριβώς σαν να παίζει ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι, το οποίο όμως έχει σχεδιάσει ο δάσκαλός του με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους. Η εμπειρία είναι οικεία, έχει τη λογική του Minecraft ή του Roblox, αλλά η γνώση που αποκτά το παιδί είναι πραγματική.

Μετρήσιμα αποτελέσματα

Τα νούμερα δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας: 57% των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν τη Metasteps αναφέρει ορατή αύξηση της συμμετοχής των μαθητών τους. Ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο του Leiden, το Peel Virtual Secondary School στον Καναδά και το National Research Council της Ταϊλάνδης έχουν ενσωματώσει την πλατφόρμα στα προγράμματά τους. Πελάτες της εταιρίας είναι ο ΟΗΕ, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και το Μουσείο Αστικής και Σύγχρονης Τέχνης του Μονάχου. Οργανισμοί που δείχνουν ότι η Metasteps δεν είναι μια ακόμα startup, αλλά μια πλατφόρμα που κάνει πραγματική διαφορά.

Ελληνική εταιρία, παγκόσμια εμβέλεια και τιμή που δεν αποκλείει κανέναν

Αυτό που κάνει τη Metasteps ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα είναι ότι δεν είναι απλώς ένα καλό εργαλείο - είναι ένα δικό μας εργαλείο. Μια ελληνική εταιρία που εξάγει τεχνολογία αιχμής σε όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα έχει τιμολόγηση προσιτή για τις ελληνικές σχολικές μονάδες: οι τιμές ξεκινούν από 12 ευρώ το μήνα ενώ τα εκπαιδευτικά πακέτα κοστίζουν το αντίστοιχο ενός τετραδίου ανά μαθητή. Σε μια εποχή που η ψηφιακή εκπαίδευση γίνεται ευρωπαϊκή προτεραιότητα, με χρηματοδοτούμενα Erasmus+ projects που ενσωματώνουν τρισδιάστατες τεχνολογίες στα σχολεία, η Metasteps είναι μια δοκιμασμένη και προσιτή λύση.

Η διαφορά ανάμεσα στο να ακούς για τον Παρθενώνα και στο να τον διασχίζεις μαζί με την τάξη σου δεν είναι πλέον ζήτημα τεχνολογίας ή χρημάτων. Είναι ζήτημα απόφασης του σχολείου και του εκπαιδευτικού να διαθέσουν στους μαθητές τους τον τρισδιάστατο ψηφιακό κόσμο της Metasteps.

Δες πώς το σχολείο του παιδιού σου μπορεί να αλλάξει την εκπαιδευτική εμπειρία στο metasteps.com.

* Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα2.0» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.