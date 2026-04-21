Από σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και ώρα 08:00, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων και ανέργων για την περίοδο 2026-2027, που υλοποιεί η ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα αφορά τη διάθεση 300.000 επιταγών (vouchers) διακοπών και θα ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στις 18 Μαΐου 2026, και θα έχει διάρκεια 13 μηνών.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων θα υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας του gov.gr και θα γίνουν σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ των ενδιαφερόμενων. Συγκεκριμένα, σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 0. Την Τετάρτη 22 Απριλίου η διαδικασία ανοίγει για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2, την Πέμπτη 23 Απριλίου για τα ψηφία 3 και 4, την Παρασκευή 24 Απριλίου για τα ψηφία 5 και 6, ενώ το Σάββατο 25 Απριλίου θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 7, 8 και 9. Τέλος, την Κυριακή 26 Απριλίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους.

Πώς θα κάνουν αίτηση οι δικαιούχοι

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία σε λίγα λεπτά, ακολουθώντας τα παρακάτω πέντε βήματα:

1. Είσοδος στην πλατφόρμα

Οι δικαιούχοι επισκέπτονται την υπηρεσία «Κοινωνικός Τουρισμός» στην πλατφόρμα gov.gr και επιλέγουν την υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα της περιόδου 2026-2027.

2. Σύνδεση με κωδικούς Taxisnet

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση του χρήστη.

3. Έλεγχος και επιβεβαίωση στοιχείων

Οι ενδιαφερόμενοι ελέγχουν τα προσωπικά τους στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή και επιβεβαιώνουν την ορθότητά τους.

4. Δήλωση ωφελούμενων μελών

Στην αίτηση δηλώνονται τα μέλη της οικογένειας που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όπως σύζυγος ή παιδιά, ώστε να εκδοθούν οι αντίστοιχες επιταγές.

5. Οριστική υποβολή της αίτησης

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των στοιχείων, οι δικαιούχοι προχωρούν στην οριστική υποβολή της αίτησης. Τα στοιχεία εισοδήματος και ασφάλισης αντλούνται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία.

Διανυκτερεύσεις

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο μέλος της οικογένειάς του. Με το voucher οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα της επιλογής τους, από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ, καταβάλλοντας μικρή ιδιωτική συμμετοχή κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει και φέτος για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί τα προηγούμενα χρόνια από φυσικές καταστροφές ή αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικονομικές ανάγκες. Στα νησιά Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως δέκα διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Παράλληλα, στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – με εξαίρεση τις Σποράδες – προβλέπονται έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Το πρόγραμμα προβλέπει επίσης αυξημένες επιδοτήσεις για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους υψηλής ζήτησης. Οι τιμές επιδότησης των καταλυμάτων προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα Αύγουστο, καθώς και για την περίοδο των Χριστουγέννων από τις 15 Δεκεμβρίου 2026 έως τις 14 Ιανουαρίου 2027 και για την περίοδο του Πάσχα από τις 23 Απριλίου έως τις 9 Μαΐου 2027. Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα που βρίσκονται στη Βόρεια Εύβοια, στον Έβρο και στη Θεσσαλία, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, το πρόγραμμα επιδοτεί και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη μετακίνηση των δικαιούχων προς τα νησιά. Η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ κατά το διάστημα των τελευταίων 12 μηνών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, καθώς και άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενους μήνες.

Παράλληλα ισχύουν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για άγαμους, τις 24.000 ευρώ για έγγαμους -ποσό που αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί- ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τις 29.000 ευρώ, επίσης προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω μοριοδότησης, με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια όπως το ύψος του εισοδήματος, ο αριθμός των παιδιών, η ιδιότητα του μονογονέα, η ύπαρξη αναπηρίας και το αν ο αιτών συμμετέχει για πρώτη φορά στο πρόγραμμα. Για πρώτη φορά φέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία μοριοδότησης και εντάσσονται στο πρόγραμμα εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όσοι λαμβάνουν επιδότηση κοινωνικού τουρισμού από άλλο φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι – με εξαίρεση τα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους – έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα της περιόδου 2025-2026.

Οι αιτήσεις των παρόχων, δηλαδή των τουριστικών καταλυμάτων και των ακτοπλοϊκών εταιρειών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, υποβάλλονται επίσης μέσω της πλατφόρμας του gov.gr από τις 21 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2026. Οι πάροχοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της προηγούμενης χρονιάς εντάσσονται αυτόματα στο νέο Μητρώο Παρόχων, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής.