Η τελετή απονομής φιλοξενήθηκε στη Βενετία, προσελκύοντας εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας του yachting, της αρχιτεκτονικής και του design.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο σκαφών, IPYD, που ξεχωρίζει για τη σύγχρονη και πρωτοποριακή προσέγγισή του στο yacht design, κατέκτησε μια σημαντική διεθνή διάκριση στα International Yacht & Aviation Awards 2026. Ο θεσμός συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως, αναδεικνύοντας έργα που ξεχωρίζουν για την αισθητική τους και την καινοτομία τους.

Η τελετή απονομής φιλοξενήθηκε στη Βενετία, προσελκύοντας εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας του yachting, της αρχιτεκτονικής και του design.

Το βραβείο αποδόθηκε στην κατηγορία των International Yacht & Aviation Awards 2026 για το πρωτοποριακό σχεδιασμό του σκάφους, SOJO, Benetti, 54m, το οποίο διακρίθηκε για τον εξαιρετικό σχεδιασμό της μετασκευής του (refit design). Η κατάκτηση του International Yacht & Aviation Award 2026 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την IPYD καθώς ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στο κόσμο του παγκόσμιου yachting.

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Η Ήρα Πετρομανωλάκη, founder του αρχιτεκτονικού γραφείου και lead yacht designer, δήλωσε “Αυτό το βραβείο είναι μεγάλη τιμή για εμάς και μια σημαντική αναγνώριση της δουλειάς μας στον σχεδιασμό superyachts. Είναι υπέροχο να βλέπεις η σκληρή δουλειά να ανταμείβεται με τόσο τιμητικό τρόπο.” Το SOJO ξεχώρισε χάρη στην σύγχρονη αισθητική του, την διαρρύθμιση του εσωτερικού χώρου και την αναβαθμισμένη λειτουργικότητά του σε όλους τους χώρους. Αυτό που καθορίζει τη μετασκευή του SOJO είναι η ισορροπία στις αντιθέσεις, η κλασική αρχιτεκτονική παντρεύεται με το σύγχρονο μινιμαλισμό.

* Photo credits: Studio Reskos