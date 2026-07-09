Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ «Με τους συνταξιούχους ΜΑΖΙ στο επίκεντρο».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για τις επιλογές τους στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

Στην ομιλία του στη σημερινή (09/07) εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις 17 δεσμεύσεις του κόμματος, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, την επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, τη μη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης έως το 2035, την αποκατάσταση αδικιών για συνταξιούχους με αναπηρία, την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού συστήματος, τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 120 δόσεις, την αύξηση των επικουρικών συντάξεων και την ταχύτερη έκδοση των εκκρεμών συντάξεων.

Όπως τόνισε, στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ένα δίκαιο, βιώσιμο και πραγματικά ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά τους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους.

Αναλυτικά η ομιλία και οι δεσμεύσεις Ανδρουλάκη

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Άκουσα διαμαρτυρίες, όταν ο Παύλος αναφέρθηκε στα περήφανα γηρατειά. Εγώ αναφέρομαι, λοιπόν, σε περήφανους νέους μεγάλης ηλικίας. Χαίρομαι, που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας και ανοίγουμε τον διάλογο για ένα ακόμη ζήτημα ταυτοτικό για το ΠΑΣΟΚ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Γιατί το κοινωνικό κράτος αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα της παράταξής μας. Και σήμερα συζητούμε μία από τις σημαντικότερες εκφάνσεις του: την κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις.

Ο τρόπος με τον οποίο μια πολιτεία στέκεται δίπλα στους ανθρώπους μετά το τέλος του εργασιακού τους βίου είναι δείκτης πολιτισμού, δικαιοσύνης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Οι Έλληνες συνταξιούχοι, όπως ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, σήκωσαν πολύ μεγάλο φορτίο της οικονομικής κρίσης. Είδαν τις αποδοχές τους να μειώνονται και, πολλές φορές, η σύνταξή τους έγινε το μοναδικό εισόδημα ολόκληρης της οικογένειας, στηρίζοντας παιδιά και εγγόνια. Αλλά και οι ασφαλισμένοι, μετά την ψήφιση του 3ου Μνημονίου το 2015, είδαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να αυξάνονται ακόμη και κατά 17 χρόνια.

Και με τον νόμο Κατρούγκαλου βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σειρά μεγάλων αδικιών: η προσωπική διαφορά «πάγωσε» τις συντάξεις, οι επικουρικές και οι συντάξεις χηρείας περικόπηκαν, η ανταποδοτικότητα των εισφορών περιορίστηκε και επιβλήθηκαν νέες εισφορές ασθενείας. Ιδιαίτερα επλήγησαν οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, που είδαν να περικόπτεται η εθνική σύνταξή τους ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, αλλά και οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι, που έχασαν το 60% της σύνταξής τους από το πρώτο ευρώ.

Τα μεγαλύτερα θύματα ήταν οι χαμηλοσυνταξιούχοι, με την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τον θεσμό που καθιέρωσε το ΠΑΣΟΚ το 1996 και που για πάρα πολλά χρόνια αποτελούσε κρίσιμο στήριγμα για την επιβίωσή τους.

Την ίδια στιγμή, οι ασφαλιστικές εισφορές σε συνδυασμό με την υψηλή φορολογία δήμευαν έως και το 60% του εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων.

Η Νέα Δημοκρατία, ως αξιωματική αντιπολίτευση, είχε δεσμευθεί να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ως κυβέρνηση, όμως, κατέληξε να τον εφαρμόσει πιο σκληρά ακόμη και από τους εμπνευστές του.

Αύξησαν, χωρίς καμία μνημονιακή υποχρέωση, τα όρια ηλικίας των μειωμένων συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων έως και κατά επτά χρόνια.

Έκαναν αδύνατη τη συνταξιοδότηση γονέων παιδιών με αναπηρία, επιβάλλοντας κριτήρια που σχεδόν κανείς δεν μπορεί να καλύψει.

Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις τους, δεν έκαναν καμία σοβαρή παρέμβαση στην εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, η οποία καταλήγει να εξανεμίζει ακόμη και τις μικρές ονομαστικές αυξήσεις.

Αυτός είναι ο πραγματικός απολογισμός των τελευταίων ετών.

Και πάνω σε όλα αυτά προστέθηκε η ακρίβεια, που εξανεμίζει και συμπιέζει ακόμη περισσότερο το εισόδημα των συνταξιούχων. Ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύθηκε ότι θα αυξήσει το πραγματικό τους εισόδημα. Συνέβη το ακριβώς αντίθετο.

Οι συντάξεις αυξήθηκαν ονομαστικά μέσα στην επταετία κατά 16,4%, την στιγμή που ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 19,8%, ενώ ο πληθωρισμός στα τρόφιμα εκτινάχθηκε κατά 39%. Αυτό δείχνει πόσο μειώθηκε στην πράξη το πραγματικό εισόδημα των συνταξιούχων.

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για τους 700.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, που βίωσαν στην τσέπη τους όλη την ακρίβεια, χωρίς καμία προστασία από την κυβέρνηση.

Όμως, ας είμαστε δίκαιοι.

Η εξαπάτηση φάνηκε από την αρχή. Όλοι θυμάστε τον κ. Πέτσα και τον κ. Βρούτση να καλούν τους συνταξιούχους να μην προσφύγουν δικαστικά για τα αναδρομικά, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα υπάρξει πολιτική λύση για όλους.

Τελικά η κυβέρνηση αναγνώρισε αναδρομικά μόνο σε όσους είχαν ήδη προσφύγει δικαστικά. Και ούτε εκείνοι έχουν ακόμη δικαιωθεί.

Διατηρήθηκαν, όμως, και τα μεγάλα αντικίνητρα στην ασφάλιση, με σημαντικότερο τη χαμηλή ανταποδοτικότητα των συντάξεων. Γι' αυτό οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες επιλέγουν τη χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, αφού γνωρίζουν ότι η διαφορά στη μελλοντική τους σύνταξη θα είναι πάρα πολύ μικρή. Έτσι, γίνεται αυτό που είπε ο Γιώργος Κουτρουμάνης: ζημιώνονται και οι ασφαλισμένοι και το ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα.

Κυρίες και κύριοι,

Δεν αρκεί όμως εμείς οι πολιτικοί να περιγράφουμε τα προβλήματα. Οι πολίτες περιμένουν περισσότερα από εμάς. Περιμένουν λύσεις. Και μαζί με τις λύσεις περιμένουν και αξιοπιστία. Να αποδείξουμε στην πράξη ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο, ότι δεν μένουμε στα λόγια.

Εμείς, λοιπόν, επειδή δεν μένουμε στα λόγια, καταθέσαμε επανειλημμένα τροπολογίες για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, την αναστολή της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την ένταξη του υγειονομικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η κυβέρνηση τις απέρριψε όλες.

Τελικά, το μόνο που αναγκάστηκε να κάνει, μετά από πολύ μεγάλη πίεση, μετά από 24 φορές που μας το είχε αρνηθεί, ήταν να εντάξει στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα το νοσηλευτικό προσωπικό. Και, από το βήμα της Βουλής, η Υπουργός Εργασίας αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την οριστική κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χηρείας.

Τους καλωσορίζουμε στην αποδοχή των προτάσεών μας. Γιατί εμείς δεν είμαστε μια μηδενιστική αντιπολίτευση. Θέλουμε να πετύχουμε αλλαγές ως κυβέρνηση που πραγματικά να βελτιώσουν τη ζωή ολόκληρου του ελληνικού λαού.

Τα προβλήματα, όμως, παραμένουν. Και δεν είναι λίγα.

Για αυτό, οι πολίτες ρωτούν με αγωνία: «Γιατί χρειάζονται δύο και τρία χρόνια για να εκδοθεί η οριστική σύνταξη και αναγκάζομαι να ζω με την προσωρινή, που είναι μικρότερη από αυτή που δικαιούμαι;» Ή γιατί μια απλή προσμέτρηση ασφαλιστικού χρόνου μπορεί να εκκρεμεί επί χρόνια;

Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται ότι έλυσε το πρόβλημα των συντάξεων. Είναι όμως μόνο η μισή αλήθεια. Η απονομή των συντάξεων έχει επιταχυνθεί για μια μερίδα νέων συνταξιούχων. Αλλά έξι στις δέκα αποφάσεις είναι ελλιπείς ή λανθασμένες και χρειάζονται δύο ή και τρία χρόνια για να διορθωθούν. Εκκρεμούν ακόμη 87.000 ενστάσεις που αφορούν λάθη σε αποφάσεις συνταξιοδότησης. Για μια απλή καταμέτρηση ασφαλιστικού χρόνου απαιτούνται χρόνια. Εξακολουθεί να εφαρμόζεται ένα σύστημα με χαμηλή ανταποδοτικότητα.

Κυρίες και κύριοι,

Εμείς δεν θέλουμε αποσπασματικές παρεμβάσεις και ευκαιριακά επιδόματα, γιατί πολύ απλά δεν αρκούν. Η χώρα χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα κάνει το ασφαλιστικό σύστημα πιο δίκαιο, πιο λειτουργικό και πραγματικά ανταποδοτικό. Ένα σχέδιο που θα στηρίζει ουσιαστικά το εισόδημα των συνταξιούχων και θα αποκαθιστά τις αδικίες που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

1. Πρώτη μας δέσμευση είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι που εργάστηκαν μια ζωή καταβάλλοντας ασφαλιστικές εισφορές για δεκατέσσερις μισθούς, έχουν ένα δίκαιο αίτημα. Η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα γίνει σταδιακά, σε δύο φάσεις: η πρώτη τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και η δεύτερη τον τρίτο. Τον πρώτο χρόνο το κόστος ανέρχεται σε 420 εκ. ευρώ, επιπλέον του κόστους του επιδόματος των 300 ευρώ που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τον τρίτο χρόνο το κόστος για τη δεύτερη δόση είναι 840 εκ. ευρώ.

Καθαρά λόγια και πάντα κοστολογημένα, με σεβασμό στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

2. Δεύτερη δέσμευσή μας είναι η επαναφορά του ΕΚΑΣ, με νέα μορφή και νέα κριτήρια, για 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη έως 550 ευρώ ή έως 800 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων. Το ποσό του ΕΚΑΣ θα κυμαίνεται από 50 έως 180 ευρώ τον μήνα. Έτσι, αποκαθιστούμε μία από τις μεγαλύτερες αδικίες που υπέστησαν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Μιλάμε για συμπολίτες μας που ζουν με 400 και 500 ευρώ τον μήνα, ποσά που δεν φτάνουν ούτε για τις πρώτες δέκα ημέρες, όπως είπε και ο Κώστας Τσουκαλάς. Τερματίζουμε, λοιπόν, μία από τις κοινωνικά πιο ανάλγητες προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου. Για το ΠΑΣΟΚ η στήριξη των πιο αδύναμων συνταξιούχων είναι υποχρέωση και βαθιά αξιακή επιλογή. Το κόστος ανέρχεται σε 540 εκατομμύρια.

3. Τρίτη μας δέσμευση είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης έως το 2035. Η χώρα έχει ήδη εκπληρώσει, και μάλιστα πολλά χρόνια νωρίτερα, όλες τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει για την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Δεν υπάρχει, λοιπόν, καμία δικαιολογία για νέα επιβάρυνση των ασφαλισμένων. Το θέμα αυτό πρέπει να κλείσει οριστικά. Κανείς δεν μπορεί να ζητά από τους πολίτες να εργάζονται συνεχώς περισσότερα χρόνια για να αποκτήσουν το δικαίωμα στη σύνταξη, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που με τον νόμο 4336/2015 και τον νόμο 4997/2022 αυξήθηκαν με βίαιο τρόπο και όλα τα ενδιάμεσα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης.

4. Τέταρτη δέσμευσή μας είναι η αποκατάσταση των αδικιών του νόμου Κατρούγακλου στις συντάξεις αναπηρίας. Επαναφέρουμε την καταβολή της πλήρους εθνικής σύνταξης στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%. Παράλληλα, αυξάνουμε στο 75% της εθνικής σύνταξης την παροχή για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66% και συμπληρωμένα 20 έτη ασφάλισης. Οι παρεμβάσεις αυτές συνεπάγονται αυξήσεις από 100 έως 112 ευρώ τον μήνα για τους δικαιούχους. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 65 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

5. Πέμπτη δέσμευση. Διορθώνουμε ακόμη μία αδικία σε βάρος των συνταξιούχων με αναπηρία. Ο χρόνος εργασίας τους θα προσμετράται κανονικά για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, όταν η σύνταξη αναπηρίας μετατρέπεται σε σύνταξη γήρατος. Σήμερα αυτό δεν συμβαίνει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σοβαρό αντικίνητρο για ανθρώπους με αναπηρία που θέλουν και μπορούν να παραμείνουν στην εργασία.

Παράλληλα, θεσπίζουμε ενιαίο κανονισμό παροχών για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καταργώντας ανισότητες μεταξύ ασφαλισμένων διαφορετικών ταμείων. Επεκτείνουμε επίσης το επίδομα ετέρου προσώπου στους συνταξιούχους του Δημοσίου και στους συνταξιούχους γήρατος που αποκτούν πιστοποιημένη αναπηρία μετά τη συνταξιοδότησή τους. Το συνολικό κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε 26 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

6. Έκτη δέσμευση. Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση είναι η κατοχύρωση της αναλογικής σύνταξης, ώστε καμία ημέρα ασφάλισης να μη χάνεται. Όσοι έχουν εργαστεί και καταβάλει εισφορές, ακόμη και αν δεν έχουν συμπληρώσει τις 4.500 ημέρες ασφάλισης, θα δικαιούνται το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξής τους. Παράλληλα, όσοι δικαιούνται και το επίδομα ανασφάλιστου υπερήλικα δεν θα το χάνουν εξαιτίας της αναλογικής σύνταξης.

7. Έβδομη δέσμευση. Κάνουμε το ασφαλιστικό σύστημα πραγματικά ανταποδοτικό. Αυξάνουμε σταδιακά τα ποσοστά αναπλήρωσης από το 50% στο 60% για τα 40 έτη ασφάλισης, ενώ παρεμβαίνουμε αντίστοιχα και στα ενδιάμεσα κλιμάκια. Αυξάνουμε επίσης τα ποσοστά αναπλήρωσης και μετά τα 40 έτη ασφάλισης, από 0,5% που είναι σήμερα σε 2% ανά έτος, δίνοντας ουσιαστικό κίνητρο για παραμονή στην απασχόληση. Έτσι ενισχύουμε τα έσοδα του ασφαλιστικού συστήματος και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις.

8. Όγδοη δέσμευση. Εξίσου σημαντική είναι και η σταδιακή αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων. Μειώνουμε τη σχετική επιβάρυνση 20% κατά μέσο όρο, ώστε οι αυξήσεις στις συντάξεις να μη χάνονται στην πράξη από τις κρατήσεις.

9. Ένατη δέσμευση. Επαναφέρουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη. Έτσι, διορθώνουμε μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες του νόμου Κατρούγακλου, την οποία διατήρησε και ενίσχυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

Φίλες και φίλοι, δεν είναι δυνατόν οι γονείς παιδιών με αναπηρία, που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια ασφάλισης, να αντιμετωπίζονται με τα ίδια ηλικιακά όρια που ισχύουν για τις γενικές διατάξεις συνταξιοδότησης. Παράλληλα, επεκτείνουμε και στους παλαιούς ασφαλισμένους των υπόλοιπων ταμείων του ΕΦΚΑ τη ρύθμιση που ίσχυε στο ΙΚΑ για τις μητέρες με τέκνο ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα. Το κόστος της παρέμβασης ανέρχεται σε 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

10. Δέκατη δέσμευση. Ξεπαγώνουμε τις επικουρικές συντάξεις, που παραμένουν παγωμένες εδώ και δεκαπέντε χρόνια, αυξάνοντάς τις κατά 2,4% από τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης. Ενισχύουμε έτσι συνολικά το εισόδημα των συνταξιούχων. Το κόστος ανέρχεται σε 88 εκατ. ευρώ ετησίως.

11. Ενδέκατη δέσμευση. Θεσπίζουμε άμεσα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς τα Ταμεία με μείωση των προσαυξήσεων και των προστίμων. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε πραγματικά τους οφειλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση, αυξάνοντας παράλληλα την εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ που σήμερα βρίσκεται σε χαμηλό επίπεδο. Η ρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας για 72 δόσεις αφορά πολύ λίγους. Είναι μία ακόμη κοροϊδία για τους οφειλέτες.

12. Δωδέκατη δέσμευση. Εκσυγχρονίζουμε το θεσμικό πλαίσιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, ώστε να δημιουργηθεί, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, ένας ισχυρός δεύτερος πυλώνας συμπληρωματικής ασφάλισης που θα λειτουργεί υποστηρικτικά προς το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα.

13. Δέκατη τρίτη δέσμευση. Εφαρμόζουμε πλήρως το πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη με την ένταξη όλων των κατηγοριών εργαζομένων που δικαιούνται να υπαχθούν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

14. Δέκατη τέταρτη δέσμευση. Βάζουμε τέλος σε μια ακόμη άδικη περικοπή σε βάρος των συνταξιούχων του ΟΓΑ. Καταργούμε τη διάταξη που μειώνει το προνοιακό τμήμα της σύνταξής τους όταν λαμβάνουν και σύνταξη χηρείας.

15. Δέκατη πέμπτη. Δεσμευόμαστε για άμεση εκκαθάριση, μέσα στο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησής μας, όλων των εκκρεμών συντάξεων για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί fast track σύνταξη, χαμηλότερη από τη δικαιούμενη.

Όπως δεσμευόμαστε και για άμεση εκκαθάριση όλων των εκκρεμών αιτήσεων δεκαετούς παραγραφής καθώς και όλων των εκκρεμών αιτήσεων για την προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης των συνταξιούχων.

16. Δέκατη έκτη δέσμευση. Επεκτείνουμε το δικαίωμα προσμέτρησης χρόνου ασφάλισης και στους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και σήμερα αδίκως εξαιρούνται.

17. Δέκατη έβδομη και τελευταία δέσμευση. Παρεμβαίνουμε για δίκαιες λύσεις σε χρόνιες εκκρεμότητες επικουρικών ταμείων , όπως το ΛΕΠΕΤΕ.

Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και γνωρίζετε και εσείς ότι υπάρχουν ακόμη πολλές αδικίες που πρέπει να αποκατασταθούν. Δεσμεύομαι όμως μόνο για αυτά που ξέρω πως μπορούμε να κάνουμε πράξη. Δεν θα μπω σε καμία προεκλογική πλειοδοσία. Δεν πρόκειται να κάνω ό,τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας, παίζοντας με τις αγωνίες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Για να αποδείξω στην πράξη ότι υπάρχει και αξιόπιστο κομμάτι στο πολιτικό κομμάτι και ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο.

Αν υπάρξει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος στο μέλλον, θα υπάρξει παρέμβαση και στην εισφορά ασθενείας στις επικουρικές συντάξεις και στις συντάξεις χηρείας.

Για το ΠΑΣΟΚ, η αποκατάσταση των αδικιών που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της κρίσης είναι υποχρέωση της πολιτείας. Όπως υποχρέωση είναι και η ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των συνταξιούχων και η οικοδόμηση ενός σταθερού, δίκαιου και βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος.

Με αυτή τη λογική θεσμοθετήσαμε ήδη από το 2013 το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών, για να ενισχύσει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μέσω της αξιοποίησης των πόρων από τους υδρογονάνθρακες. Δυστυχώς, δεκατρία χρόνια μετά, παραμένει ουσιαστικά ανενεργό.

Κλείνοντας, φίλες και φίλοι,

Δεν είναι δυνατόν, ούτε πρέπει, να επιστρέψουμε στο ασφαλιστικό σύστημα που ίσχυε μέχρι το 2010. Ούτε πρέπει, ούτε μπορούμε. Και πρέπει να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Ούτε, όμως, πρόκειται να ισχυριστούμε ότι οι μνημονιακοί νόμοι καταργούνται με έναν νόμο και ένα άρθρο. Χρειάζεται δουλειά, σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Μια οικονομία που αναπτύσσεται δίκαια, ανθεκτικά και είναι ανταγωνιστική, πρέπει να δεσμευτούμε ότι θα είναι και ανθρώπινη. Και θα μοιράζονται τα οφέλη της ανάπτυξης με δίκαιο, έντιμο και διαφανή τρόπο σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις γενεές.

Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και οι συνταξιούχοι έχουν προβλήματα και οι εργαζόμενοι έχουν προβλήματα και η νέα γενιά έχει πολύ μεγάλα προβλήματα. Οφείλουμε, όμως, να μιλάμε για ένα λαό ενωμένο, που αγωνίζεται να έχουμε μία καλύτερη Ελλάδα για όλους.

Για αυτήν την Ελλάδα της αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης σας δεσμεύομαι και σήμερα ότι θα εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις.

Σας ζητώ να μας εμπιστευτείτε, για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Για να κάνουμε πράξη πραγματική διαφορά στην καθημερινότητά σας. Στην καθημερινότητα της νέας γενιάς, των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, όλων των Ελλήνων.

Μαζί, ενωμένοι, με αγώνα, με σύγχρονο προοδευτικό λόγο, μπορούμε να καταφέρουμε.

Δεν αξίζει στην πατρίδα μας μία νέα εποχή χαμένων ευκαιριών.

Δεν αξίζει στην πατρίδα μας μία σταθερότητα που είναι στασιμότητα.

Δεν αξίζει στην πατρίδα μας η διχόνοια και η φθήνια του πολιτικού συστήματος.

Μπορούμε όλα αυτά να τα κερδίσουμε. Και με αγώνα μέχρι την Κυριακή των εκλογών θα τα κερδίσουμε μαζί.

Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρουσία.