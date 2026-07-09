«Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται σε όσους θέλουν θεσμούς και Δικαιοσύνη και πρέπει να απευθυνθεί με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο το επόμενο διάστημα», είπε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Για «απαξίωση του Κοινοβουλίου» κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα η Άννα Διαμαντοπούλου, ενώ εξαπέλυσε «βολές» κατά της κυβέρνησης ότι «μέσα από το ΦΠΑ παίρνει τους μεγαλύτερους έμμεσους φόρους από κάθε κυβέρνηση στην Ευρώπη». Η πρώην επίτροπος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε κατ’ αρχήν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης. «Δεν χωράει αμφιβολία ότι είμαστε μπροστά σε ένα τρομοκρατικό χτύπημα», τόνισε.

Η Κοζάνη είναι και για έναν άλλο λόγο στο κέντρο των εξελίξεων, για το πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου μιλώντας για περιοχή που «αργοσβήνει».

«Δεν είναι μόνο το απόλυτο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων. Δεν είναι ότι η γούνα λόγω της Ουκρανίας σταμάτησε, που ουσιαστικά ενισχύεται δύο νομούς και την Καστοριά και τη Σιάτιστα και το νομό Κοζάνης. Είναι ότι η περιοχή έχει εγκαταλειφθεί απολύτως . Ο πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει για το σχέδιο δίκαιης μετάβασης 7,6 δισεκατομμύρια πριν από πέντε χρόνια και μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί 1,6 δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένα πρόγραμμα που να είναι ζωντανό, να δίνει στην περιοχή οποιαδήποτε είδους ανάπτυξη. Και είδαμε πρέπει να σας πω εγώ το είδα με τρομακτική λύπη ακόμα και την ανατίναξη των μεγάλων δομικών μηχανημάτων των μεταλλείων λιγνίτη, που στις περισσότερες χώρες τα κρατούν και τα χρησιμοποιούν ως βιομηχανικούς χώρους και βιομηχανικά μουσεία. Δεν υπάρχει ούτε αυτή η συναισθηματική και πολιτισμική προσέγγιση στην περιοχή, γι’ αυτό σήμερα αναμένεται να συμμετέχουν οι πάντες δήμοι, ενώσεις, σύλλογοι, τα πάντα στο συλλαλητήριο», είπε, υπενθυμίζοντας την πρόταση δίκαιης μετάβασης του ΠΑΣΟΚ.

«Κανείς δεν μπορεί να πει ποιος είναι δεύτερος, πρώτος, τρίτος»

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις, η κυρία Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε σε φάση πρωτοφανούς ρευστότητας πολικού σκηνικού. «Η Νέα Δημοκρατία από τις τελευταίες εκλογές έχει χάσει διψήφιο αριθμό ψηφοφόρων. Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος είχε εκλεγεί ως αξιωματική αντιπολίτευση στις τελευταίες εκλογές, διέλυσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε επτά κόμματα και ουσιαστικά σήμερα δεν υπάρχει. Και μιλάμε και για τρίτο προσωποκεντρικό κόμμα, του κυρίου Σαμαρά.

Σε αυτή την πολύ ρευστή κατάσταση καταλαβαίνετε ότι κάθε κόμμα έχει έναν συγκεκριμένο στόχο, όπως και το ΠΑΣΟΚ, όχι απλά να διατηρήσει τις δυνάμεις του, αλλά να κάνει πλειοψηφική την άποψή του. Κανείς δεν μπορεί να πει ποιος είναι δεύτερος, πρώτος, τρίτος. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα που πάει όλο και πιο δεξιά και μέσα από τα πρόσωπα που επιλέγει, αλλά και μέσα από τις πολιτικές του. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, μέσα από την οργανωμένη και σοβαρή παρουσία του, είναι το κόμμα που μπορεί να προσελκύσει και να ενισχυθεί με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Το κέντρο δεν είναι ο μέσος όρος. Το κέντρο είναι η σοσιαλδημοκρατία, οι άνθρωποι που θέλουν ισορροπία ανάμεσα στην αγορά, ανάμεσα στη κοινωνία. Θέλουν θεσμούς και Δικαιοσύνη και σε αυτούς απευθύνεται και πρέπει να απευθυνθεί με πολύ πιο συγκεκριμένο τρόπο το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα.

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«Απαξίωση του Κοινοβουλίου»

«Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εκλεγεί αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραιτήθηκε από το κόμμα του και τώρα ζητάει από τους βουλευτές του κόμματος που είναι αξιωματική αντιπολίτευση να παραδώσουν τις έδρες τους. Βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας μια διάλυση της αντίληψης του Κοινοβουλίου. Ήταν ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Αποδέχομαι παραίτηση από τη βουλευτική έδρα, αλλά να φύγεις από την πολιτική έδρα, για μια ατομική διαδρομή στην επόμενη περίοδο, προσβάλλει την ψήφο του ελληνικού λαού. Λένε φεύγω, όχι γατί διαφωνώ, αλλά γιατί δεν συμφωνώ με αυτά που γίνονται στο κόμμα το οποίο με εξέλεξε. Φεύγω γιατί κάποιος μου είπε ότι για να πάω σε ένα άλλο κόμμα και να έχω έδρα πρέπει να δώσω την έδρα μου. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει αυτή η απαξίωση του Κοινοβουλίου.

Ο κ. Τσίπρας έφυγε και είπε ότι εγώ θέλω παραιτούμαι γιατί θέλω επαφή με τον κόσμο. Έχουμε παύση Δημοκρατίας. Μέχρι να βγει ο κύριος Τσίπρας το Κοινοβούλιο δεν λειτουργεί, οι θεσμοί δεν θα λειτουργούν; Φεύγουν όλοι, το εγκαταλείπουν; Και τι θα γίνει μέσα στο Κοινοβούλιο; Τι θα γίνει η Δημοκρατία; Αυτά τα πράγματα απορώ πως δεν είναι στο κέντρο των συζητήσεων. Γιατί αυτά είναι τα μεγάλα πολιτικά και ηθικά σκάνδαλα. Κάποιος μέσα από μια ατομική διαδρομή ουσιαστικά φτύνει κατάμουτρα όλο το θεσμικό πλαίσιο το οποίο η Νέα Δημοκρατία το έχει φτύσει με διαφορετικό τρόπο μέσα από τη μη λειτουργία των θεσμών. Γι αυτό και με όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, γυρίζουμε σε μια σύγκρουση πάλι που την έχουμε όλοι στο μυαλό μας.

Γιατί ό, τι αναφέρεται στον κ.Τσίπρα αφορά το ΣΥΡΙΖΑ της προηγούμενης περιόδου. Βγαίνουν τα στελέχη του και στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ της προηγούμενης περιόδου και ξαναγυρίζουμε στο ΣΥΡΙΖΑ – Νέα Δημοκρατία. Γι αυτό σας λέω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι η μόνη σοβαρή, εναλλακτική, θεσμική, δυνατή πρόταση για τον αντίπαλο πόλο στις εκλογές. Γι αυτό και πιστεύω ότι έχουμε πολύ σημαντικές ελπίδες να πάμε καλά και να εκπληρώσουμε το στόχο μας με ακρίβεια.

«Η κυβέρνηση οφείλει να κάνει έναν απολογισμό των μέτρων της»

Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει καλάθια, πλαφόν, πλατφόρμες ξανά και ξανά και επιδόματα κτλ. Υπάρχει αποτέλεσμα; Όχι, και εδώ η κυβέρνηση οφείλει να κάνει έναν απολογισμό των μέτρων της», είπε η κυρία Διαμαντοποούλου, υπενθυμίζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με βάση την ανάλυση ότι δεν είναι μόνο το θέμα της τιμής στο ράφι. Αυτό που βλέπει ο καταναλωτής στο ράφι είναι το αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία λειτουργεί στρεβλά και ξεκινάει από το χωράφι και από την εισαγωγή και στοχεύει σε μεγάλες επιχειρήσεις, συνέχισε η Άννα Διαμαντοπούλου.

Σχεδόν οι περισσότερες χώρες μείωσαν τον ΦΠΑ σε πολλά είδη. Εγώ στη συνάντηση που είχα προχθές με τους με τους με τους εκπρόσωπους των σουπερμάρκετ, είπαν ότι εγγυώνται 100% οι ίδιοι ότι θα περάσει στον καταναλωτή. Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση; Γιατί μέσα από το ΦΠΑ παίρνει τους μεγαλύτερους έμμεσους φόρους από κάθε κυβέρνηση στην Ευρώπη. Είμαστε στις χώρες του ΟΟΣΑ με τους μεγαλύτερους έμμεσους φόρους. Οι έμμεσοι φόροι, δηλαδή εκεί που πληρώνουν όλοι το ίδιο είναι σε βάρος της μεσαίας και των φτωχότερων τάξεων.

Ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις θέσεις των μικρομεσαίων στο Επιμελητήριο και αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει ξανά λεπτομερώς στη Βουλή τη συνολική πολιτική, υπενθύμισε η κ. Διαμαντοπούλου.

Αυτές τις μέρες γίνεται μια διαδικασία για τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την κυβέρνηση να καταργεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, φέρνοντας καινούργιο νόμο ώστε να ορίσει μόνη της τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατήγγειλε προσθέτοντας ότι « το να έχουμε μια ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και να μειώσουμε το ΦΠΑ είναι δύο άμεσα μέτρα που μπορεί να τα δει ο πολίτης εύκολα».

Από τους 2.000 κωδικούς οι 1.148 κωδικοί είναι στο νωπό κρέας

Αναφερόμενη σε «κωδικούς από διάφορα μικρά χασάπικα», η κυρία Διαμαντοπούλου τόνισε: «.Δεν θα μας δουλεύουν δίνοντας νούμερα στον αέρα. Ως αντιπολίτευση ζητούμε την ουσία και να το διαχωρίσουμε από τα επικοινωνιακά τρικ τύπου 2000 κωδικοί τους οποίους σας τους λέω και για 60 ημέρες μέσα στο καλοκαίρι και μετά θα δούμε. και πάρτε και ένα επίδομα, τρικ που μέχρι τώρα δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα».

«Δεν θα βλέπουμε τα πάντα μέσα από ελληνοτουρκικό πρίσμα»

«Δεν θα βλέπουμε τα πάντα μέσα από ελληνοτουρκικό πρίσμα, γιατί η χώρα μας οφείλει να είναι μια χώρα που με πολλές και διαφορετικές διαστάσεις εξωτερικής πολιτικής. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι όσον αφορά στο ΝΑΤΟ, το πρώτο σημαντικό που αποφασίστηκε είναι ότι να φτάσουν το 5% η αύξηση των δαπανών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; 1 τρισεκατομμύριο το χρόνο για την Ευρώπη. Ξέρετε πόσο είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης; Είναι 1,8 τρισ. δηλαδή όσος είναι όλος ο προϋπολογισμός για όλες τις χώρες που είναι μέσα, χώρια από τα 800 δισεκατομμύρια που έχει υποσχεθεί η Φον ντερ Λάιεν στον Τραμπ και χώρια από τα προγράμματα LEADER κλπ. Δεν γίνεται να προχωρήσουμε με αυτό τον τρόπο», τόνισε.

«Σας λέω ότι στην Ευρώπη θα υπάρξει έκρηξη»

«Παράλληλα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ επιβεβαιώθηκε ότι η Ρωσία είναι η απειλή. Και βέβαια ο βιομηχανικός άξονας του ΝΑΤΟ αναβαθμίστηκε σε στρατηγική επιλογή. Η χώρα μας πρέπει να συμμετέχει και να μπει στην πρώτη γραμμή της βιομηχανικής παραγωγής. Γιατί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε απέναντι στην Τουρκία είναι ότι εμείς δεν έχουμε βιομηχανική παραγωγή και η Τουρκία είναι ενδέκατη 11η χώρα σε εξοπλισμούς ενώ πρέπει να επαναληφθεί ξανά και ξανά η στάση μιας ανελεύθερης Δημοκρατίας, όπως είναι η Τουρκία,. Έπρεπε να γίνουν οπωσδήποτε διμερείς συναντήσεις, στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ», είπε η κυρία Διαμαντοπουλου, προσθέτοντας:

«Δεν είναι μόνο το casus belli, είναι όλα αυτά που βλέπουμε μπροστά μας. Σας θυμίζω ότι η Τουρκία από προβληματικός εταίρος ανακηρύχθηκε και ονομάσθηκε αναγκαίος εταίρος. Στην πρόσφατη επίσκεψη που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας στη Γερμανία μίλησαν για αναγκαίο εταίρο και για ειδική συνεργασία εκεί. Εμείς δεν θα κάνουμε την κακιά πεθερά. Όταν υπάρχει βιομηχανική συνεργασία σε εξοπλισμούς, αυτό έχει άμεση σχέση με την άμυνα και την εξωτερική πολιτική.

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, έχουν φέρει επανειλημμένα το θέμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στους Ευρωπαίους Επιτρόπους».

Το θέμα των βουλευτών είναι κάτι που αφορά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, είπε, σε ερώτηση για διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ.

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας έχουν την ευθύνη αυτών των επιλογών όσον αφορά την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Και θα το κάνει φαντάζομαι με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος του κόμματος. Όσον αφορά την ευρύτερη διεύρυνση, συνεχίζεται και σε όλους τους νομούς. Στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε πάνω από 60 άτομα, από τον επιστημονικό χώρο και από τον πολιτικό και νομίζω αυτός είναι και ο στόχος του ΠΑΣΟΚ. Η διεύρυνση πρέπει να κοιτάξει πάρα πολύ και προς τον ευρύτερο κεντρώο χώρο, τον ευρύτερο επιστημονικό και κοινωνικό χώρο, γιατί αυτές οι δυνάμεις είναι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά», είπε κλείνοντας η Άννα Διαμαντοπούλου.

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