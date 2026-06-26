«Απορώ πως η κ. Διαμαντοπούλου χάνει το ευρωπαϊκό τακτ της. Που πήγε ο κοσμοπολιτισμός της; Και γιατί εγκαταλείπει τον δυτικό ορθολογισμό της;» τόνισε ο Μαρίνος Σκανδάμης.

Ο Μαρίνος Σκανδάμης απάντησε με δήλωσή του στα όσα είπε η Άννα Διαμαντοπούλου στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1.

«Ευχαριστώ την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και το σχόλιό της στα parapolitika 90,1 περί φερόμενης ταύτισης μου με την "κυβέρνηση Σαμαρά", γιατί μου δίδει την ευκαιρία να εκφράσω κάποιες σκέψεις.

Ήμουν Γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από το 2009 με Πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου και παρέμεινα και στην συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΔΗΜΑΡ με συνολική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, που τότε Πρόεδρο του είχε τον Βαγγέλη Βενιζέλο, Γραμματέα τον Νίκο Ανδρουλάκη και βουλευτή τον Γιώργο Παπανδρέου.

Ήταν -κατά την παράδοξη λογική της- και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με την τότε ιδιότητά του, όργανο του κ. Σαμαρά;», τόνισε ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και πρόσθεσε: «Απορώ πως η κ. Διαμαντοπούλου χάνει το ευρωπαϊκό τακτ της και διαχέει fake news. Που πήγε ο κοσμοπολιτισμός της; Και γιατί εγκαταλείπει τον δυτικό ορθολογισμό της;

Ας αφήσουμε το παρελθόν εκεί που είναι και ας αλλάξουμε το μέλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γι’ αυτό προχωράμε με αυτούς που μπορούν να αλλάξουν την Ελλάδα, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μπροστά».

Η δήλωση Διαμαντοπούλου

«Ο κύριος ο οποίος μίλησε είναι ο κύριος ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας της κυβέρνησης που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς; Ο κύριος αυτός φοβάται ότι θα έρθει η ΝΔ; Δεν απαντάω, no comment. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν ούτε βουλευτής ούτε τον κάλεσε να σώσει κανείς να σώσει τη χώρα στο κοινοβούλιο , ήταν ένα στέλεχος το οποίο επέλεξε με δική του πρωτοβουλία να είναι στην συγκεκριμένη κυβέρνηση. Όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο στο δημόσιο διάλογο», δήλωσε χθες η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ.

Αφορμή στάθηκαν τα όσα είχε πει προηγουμένως στο ΕΡΤnews Radio o Μαρίνος Σκανδάμης για την ίδια. «Το τελευταίο διάστημα, το οποίο και με απελευθέρωσε κιόλας, είδα και την κυρία Διαμαντοπούλου να κάνει αυτές τις απίθανες δηλώσεις, όπου εξυμνούσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για την οικονομική πολιτική της χώρας, για τη διεθνή εικόνα της και είπα ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό όταν ατιμώρητα λέγονται αυτά. Θα θυμάστε ότι πέρυσι είχαν διαγράψει την κυρία Μπατζελή επειδή είχε πει ότι μας κρατούν από το δεξί πέτο», είχε υπογραμμίσει το στέλεχος της ΕΛΑΣ.