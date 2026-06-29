«Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πόσο θα πουλήσει την ανανέωση; Εμένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο», είπε η Λιάνα Κανέλλη.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, είπε η Λιάνα Κανέλλη, αποτελεί ένα παρήγορο παράδειγμα ότι όταν ο λαός κινητοποιείται και δρα συλλογικά, μπορεί να επιτύχει αλλαγές ακόμα και μέσα σε ένα δυσλειτουργικό σύστημα.

«Αυτό το πράγμα ξεκίνησε από ένα μέλος της Λαϊκής Συσπείρωσης στα Γιάννενα. Ελάχιστοι το ξέρουνε και εγώ επιμένω σ’ αυτό. Εμείς το ξεκινήσαμε, γιατί όταν λέμε εμείς παλεύουμε, εμείς παλεύουμε και μέσα, όπως είναι το σύστημα, εκ των πραγμάτων, θα χρησιμοποιήσεις τα μέσα του συστήματος να παλέψεις, σκοπός είναι για ποιον. Και μετά ήρθανε τα 20 Εργατικά Κέντρα από δίπλα και πιέσανε», είπε στο Mega η βουλευτής του ΚΚΕ και πρόσθεσε:

«Έτσι βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, από μια δικηγορίνα, μέλος της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Ιωαννίνων, η οποία το ξεκίνησε δικαστικά, αλλά δεν έμεινε στην πάρτη της. Κινητοποιήθηκαν, γιατί το πρόβλημα αυτό ήτανε κι άλλων. Ο διπλασιασμός και τριπλασιασμός των τόκων, ήτανε εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι. Και πήγαν 20 Εργατικά Κέντρα, πήγαν δικηγορικοί σύλλογοι όλοι, έκαναν το ερώτημα στον Άρειο Πάγο. Φούντωσε, βγαίνει η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και λέει ναι και φτάσαμε σήμερα εδώ. Αυτό, λοιπόν, τι σημαίνει; Αυτό είναι απ’ τα πιο παρήγορα πράγματα που μπορεί να αισθανθεί ο ελληνικός λαός».

«Όταν σηκώνεις κεφάλι και δεν είσαι μονάχος σου και δεν κοιτάς μόνο την πάρτη σου και ο αγώνας γενικευτεί, η αλληλεγγύη είναι έμπρακτη πια. Και όταν φτάσεις σε μία έμπρακτη αλληλεγγύη, ακόμα και εντός άθλιων θεσμών, όπως είναι τα funds, εντός άθλιων διαδικασιών, όπως είναι ο τρόπος που λειτουργεί η δικαιοσύνη, υπάρχει φως. Μια ομάδα μαζεύτηκε, το πάλεψε, κάτι έβγαλε, κέρδισε», συνέχισε.

Τέλος, η Λιάνα Κανέλλη υπογράμμισε πως η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ανήκει στην εργατική τάξη και σημείωσε πως είναι αναγκαία η συλλογική δράση προς ανατροπή της τρέχουσας πολιτικής. «Σε αυτή την ταξικότητα που υπάρχει, η συνειδητοποίηση ότι είμαστε σε ποσοστό συντριπτικό σε αυτόν τον τόπο στην εργατική τάξη. Είμαστε όλοι μας μία τάξη εργαζομένων. Είμαστε εργατική τάξη, ζούμε μόνο απ’ τη δουλειά μας», δήλωσε και πρόσθεσε:

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«Αν το συνειδητοποιήσουμε, είμαστε πανίσχυροι. Γιατί χωρίς τη δική μας τη δουλειά, δεν στήνονται «Βιολάντες» και χωρίς τη δική μας κινητοποίηση, η επόμενη «Βιολάντα» θα είναι παρούσα ανά πάσα στιγμή στη ζωή, και ο κίνδυνος να μας φάει τη μάνα ή να μας φάει το παιδί. Για να τα σταματήσουμε, πρέπει να ανατρέψουμε την τρέχουσα πολιτική».

«Ο Τσίπρας μου θυμίζει χάπια για την κλιμακτήριο»

Όσον αφορά την εμφάνιση των νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, είπε: «Υπάρχουν δύο διαφοροποιήσεις σε αυτά τα κόμματα. Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος, δηλαδή έχεις την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον νταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας Καμμένος. Αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πόσο θα πουλήσει την ανανέωση; Εμένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο. Έφτυσε σαν τη μύγα από το γάλα τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, όπως τη μύγα. Αυτό είναι ανανέωση; Θα τρελαθώ».

«Η Μαρία Καρυστιανού από την άλλη πλευρά παίζει ένα αντισυστημικό προφίλ, ατομικό όμως. Είναι ατομικό αντισυστημικό προφίλ. Είναι μια χαροκαμένη μάνα, τη σέβεσαι και μόνο για αυτό που έχει περάσει. Και δυστυχώς ο τόπος μας είναι γεμάτος χαροκαμένες μάνες, από διαφορετικές αιτίες. Εδώ είχαμε και τη μαζικότητα και την πολιτική και διοικητική ευθύνη ενός τραγικού δυστυχήματος», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Τι θα συζητήσει κάποιος αντισυστημικά με την κυρία Καρυστιανού; Τις τιμές της των βρεφικών τροφών; Θα συζητήσουμε τα ελληνοτουρκικά; Όχι. Δεν το πάει έξω από το ΝΑΤΟ. Δεν το πάει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το πάει έξω από κάθε καπιταλιστική ρύθμιση. Δεν το πάει πουθενά. Που είναι το αντισυστημικό και το καινούργιο;».

Όπως ανέφερε η ίδια, εκτιμά ότι ο ελληνικός λαός είναι πλέον πεπειραμένος και δεν ξεγελιέται εύκολα από πολιτικά παιχνίδια.