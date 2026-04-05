Πανηγυρίζουν τα φιλοκυβερνητικά μέσα.

Δεν ήταν και η πιο ευτυχής στιγμή για τον Περισσό η τοποθέτηση της Λιάνας Κανέλλη για τις Δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εντάξει τώρα δεν ήρθε και το καθαρτήριο πυρ που λέγεται Κοβέσι! Έρχεται να περικόψει κονδύλια αγροτικά από όλη την Ευρώπη κυρίως απ’ όπου μπορεί, καλή ώρα εδώ όπου θα την παρουσιάσει σαν μια χώρα που είναι ενδεχομένως ρουσφετολογικοδιεφθαρμένη, για να μαζέψουν κονδύλια να τα ρίξουν στον πόλεμο», δήλωσε η βουλευτής του ΚΚΕ.

Προφανώς η ΕΕ κόβει κονδύλια τελευταία από παντού για τον πόλεμο.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Κοβέσι βάζει στο στόχαστρο την Ελλάδα, όπως λέει -μόνη μέχρι τώρα- η Σοφία Βούλτεψη.

Και προφανώς δεν μπορεί παρά να τιμωρηθούν όσοι έστησαν πάρτι με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να αποκαλυφθούν οι πολιτικοί προστάτες τους.

Αυτή άλλωστε είναι και η θέση του Περισσού, αν καλά καταλαβαίνουμε. Και είναι πολιτικά ορθή.

Β.Σκ.