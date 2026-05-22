Την κατάσταση στα χέρια του πήρε ένας καταστηματάρχης.

Επίθεση από ένα «αγριεμένο» κοράκι δέχθηκαν περαστικοί στην οδό Ολυμπιάδος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα τρία άτομα να τραυματιστούν ελαφρά.

Όπως μεταδίδει το voria.gr, οι επιθέσεις οφείλονται στην προσπάθεια του κορακιού να προστατέψει το «μικρό» του, καθώς για άγνωστη αιτία είχε βρεθεί στο πεζοδρόμιο.

Έντρομοι κάτοικοι της περιοχής και οι υπάλληλοι ενός γειτονικού σούπερ μάρκετ ειδοποίησαν την αστυνομία από όπου, όπως υποστηρίζουν, δήλωσαν αναρμόδιοι και τους παρέπεμψαν στον δήμο ενώ από εκεί τους είπαν ότι πρέπει να καλέσουν κάποια φιλοζωική.

Το πτηνό συνέχιζε να επιτίθεται και να τρομάζει ανυποψίαστους περαστικούς που περνούσαν από το σημείο με αποτέλεσμα να επικρατήσει μεγάλη αναστάτωση. Την λύση φαίνεται να έδωσε ένας καταστηματάρχης, ο οποίος φόρεσε κράνος μηχανής, περισυνέλεξε το μικρό πτηνό σε ένα χαρτοκιβώτιο και το μετέφερε σε γειτονικό πάρκο προκειμένου να το εντοπίσει η μητέρα του.

Οι τραυματίες αποκόμισαν μικρές αμυχές από τα νύχια του πτηνού, τις οποίες περιποιήθηκε φαρμακοποιός της περιοχής.

{https://www.youtube.com/watch?v=Vah2Jz2yhjk}