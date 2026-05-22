Ο άνδρας φέρεται να δήλωσε στις αρχές ότι δέχθηκε επίθεση με αντικείμενο και στη συνέχεια του απέσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό.

Δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, για τα αδικήματα της ψευδούς καταγγελίας και της ψευδούς κατάθεσης , σχηματίστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας κατήγγειλε ότι το βράδυ της Κυριακής (17/05), δύο άγνωστοι δράστες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και τον ανέμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει, τον τραυμάτισαν με τη χρήση ξύλινου αντικειμένου και με την απειλή όπλου, του απέσπασαν το χρηματικό ποσό των 26.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο άνδρας ψευδώς κατήγγειλε την τέλεση ληστείας σε βάρος του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, ενώ τα αίτια που οδήγησαν τον άνδρα στην κατασκευή του συγκεκριμένου σεναρίου εξετάζονται στο πλαίσιο της προανακριτικής εξέτασης.