Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη- Σίνδος εξαιτίας του δυστυχήματος.

Τρένο παρέσυρε και σκότωσε έναν άνδρα το βράδυ της Παρασκευής, στην περιοχή Διαλογή, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 21:30 και τα αίτιά του ερευνώνται. Έπειτα από εντολή του ΟΣΕ, διεκόπη η κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη- Σίνδος.

Εξαιτίας του δυστυχήματος, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1635, από τις Σέρρες με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε για 61 λεπτά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Η εταιρεία ανέφερε ακόμα ότι αναμένονται καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων στις γραμμές Λάρισα- Θεσσαλονίκη και Σέρρες- Θεσσαλονίκη.