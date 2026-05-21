Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το «PosoKanei» δεν θα λειτουργεί ως μια απλή βάση δεδομένων τιμών, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της αγοράς.

Το υπουργείο Ανάπτυξης ολοκληρώνει την ανάπτυξη της νέας ψηφιακής πλατφόρμας «PosoKanei», η οποία θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο «e-katanalotis» και φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές, ενισχύοντας τη διαφάνεια στην αγορά και την παρακολούθηση του κόστους βασικών αγαθών.

Χθες η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου ενέκρινε τη δέσμευση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης που συνδέονται με τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας, ενδεικτικό πως σύντομα θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το «PosoKanei» δεν θα λειτουργεί ως μια απλή βάση δεδομένων τιμών, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της αγοράς. Η πλατφόρμα αναμένεται να παρέχει άμεση ενημέρωση για περισσότερους από 10.000 κωδικούς προϊόντων, με δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο και δυναμική ανανέωση των στοιχείων ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας, ώστε να αποτυπώνονται άμεσα οι μεταβολές και οι προσφορές στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, θα ενσωματώνει ιστορικό τιμών έως και τριών μηνών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη κάθε προϊόντος και να αξιολογούν εάν πρόκειται για πραγματικές εκπτώσεις ή για μεταβολές που ακολουθούν προηγούμενες ανατιμήσεις.

Η κυβέρνηση εντάσσει το «PosoKanei» στη συνολική στρατηγική αντιμετώπισης της ακρίβειας και ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις και οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να επηρεάζουν το κόστος διαβίωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η νέα πλατφόρμα έρχεται να διαδεχθεί το «e-katanalotis», το οποίο λειτουργεί υπό τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ) μέσω των ιστοσελίδων e-katanalotis.gr και ekatanalotis.gr, καθώς και σχετικών εφαρμογών, παρέχοντας επί σειρά ετών υπηρεσίες ενημέρωσης και σύγκρισης τιμών προς τους καταναλωτές.