Θα τηρήσουν τη «γραμμή» οι «γαλάζιοι» διαφωνούντες.

Δεν αναμένονται εκπλήξεις στην σημερινή μυστική ψηφοφορία για το αίτημα Προανακριτικής που έχουν υποβάλλει πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης εναντίον των πρώην υπουργών Σπ. Λιβανού και Φ. Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακόμη και όσοι από τους 13 ενοχλημένους «γαλάζιους» βουλευτές φλερτάρουν με την ιδέα να υπερψηφίσουν το αίτημα φαίνεται να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι ένα «λάθος πεδίο» για μία ακόμη εσωκομματική αναμέτρηση.

Εκεί που προσανατολίζονται τώρα είναι να πιέσουν την κυβέρνηση με αιχμηρές Ερωτήσεις στο επίπεδο της πολιτικής που θα ανεβάσει και τις μετοχές τους στους ψηφοφόρους τους.

