Ο 43χρονος φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης των εκβιαστών στην Κρήτη, συνελήφθη έξω από νοσοκομείο στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου είχε μεταβεί με τη σύζυγό του για ιατρικές εξετάσεις.

Σε έξι συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για το νέο σκάνδαλο στα Βορίζια της Κρήτης με την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, που φέρεται να έκανε εκβιασμούς, καταπάτηση περιουσιών και ψευδείς δηλώσεις αγροτεμαχίων για να λάβει επιδοτήσεις από το ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι έξι συλληφθέντες μέλη της ίδια οικογένειας, κατηγορούνται ότι τρομοκρατούσαν, εκβίαζαν κατοίκους της περιοχής, έκαναν εμπρησμούς, καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έδρα του κυκλώματος βρισκόταν στα Βορίζια ενώ το παράνομο κέρδος που αποκόμισαν την τελευταία 5ετία έφτανε στις 566.000 ευρώ.

Εκβιασμοί, εμπρησμοί και βία

Ο θείος και τα δυο ανίψια του συνελήφθησαν ως τα αρχηγικά στελέχη που διέταζαν μεταξύ άλλων εκβιασμούς, εμπρησμούς και ζωοκλοπές. Οι συλληφθέντες ζούσαν στα Βορίζια, αλλά η δράση τους επεκτεινόταν έως το Αμάρι του Ρεθύμνου. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 6 ακόμα άτομα.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, και ακολούθησε πολύμηνη έρευναόπου πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορούμενων.

Από την έρευνα προέκυψε πως τα βασικά μέλη της ομάδας, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς, θείος και ανίψια, είχαν οργανωθεί και δρούσαν τουλάχιστον από το 2021, επιβάλλοντας καθεστώς εκφοβισμού σε βάρος κατοίκων της περιοχής. Οι κατηγορούμενοι εκτός από τον εμπρησμό του αυτοκινήτου ενός αγρότη, είχαν κόψει 134 ελαιόδεντρα σε αγροτεμάχιο στον οικισμό Σάτα Αμαρίου και 400 φυτά σε αμπελώνα στη Φουρφουρά Αμαρίου, για να εκδικηθούν τους ιδιοκτήτες που δεν τους παραχωρούσαν τα χωράφια τους, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Με απειλές, βία και εκφοβιστικές συμπεριφορές, εξανάγκαζαν ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων σε ανοχή της παράνομης δραστηριότητάς τους, και συγκεκριμένα σε:

- καταπάτηση και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων,

- ανεξέλεγκτη βόσκηση ποιμνίων χωρίς καταβολή αντιτίμου,

- καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για παραγωγή σιτηρών προς κάλυψη αναγκών των κτηνοτροφικών τους μονάδων,

- παράνομη διόγκωση της επαγγελματικής και ιδιοκτησιακής τους δραστηριότητας,

- ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων μέσω δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η δράση τους συνοδευόταν από εκτεταμένες αγροτικές φθορές και πράξεις αντεκδίκησης σε βάρος κατοίκων που αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες, ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν, μεταξύ άλλων κακουργηματικές εκβιάσεις σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα,

εμπρησμό οχήματος, τον Μάιο του 2025, καταστροφή περίπου 400 αμπελιών σε αγροτεμάχιο, ως πράξη αντεκδίκησης, καθώς και φθορά 134 ελαιοδέντρων, επίσης ως αντίποινα και δήλωση ως ιδιόκτητων δύο αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την ιδιοποίησή τους μέσω χρησικτησίας και τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε, καθώς και από διασταυρωτικούς ελέγχους, μέλη της ομάδας και συγγενικά τους πρόσωπα φέρεται να είχαν αναπτύξει παράνομη δραστηριότητα και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν, αποκομίζοντας παράνομα οικονομικές ενισχύσεις από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021 έως το 2025 ανέρχεται συνολικά σε 586.498,73 ευρώ.

Πώς δρούσε η σπείρα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γνωστή οικογένεια της Μεσσαράς είχε μπει εδώ και μήνες στο στόχαστρο των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης. Τα αρχηγικά μέλη καταπατούσαν με τη βία αγροτεμάχια από αγρότες του Αμαρίου για να αρπάζουν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο κόλπο ήταν σύμφωνα με πληροφορίες και οι σύζυγοι των συλληφθέντων ενώ σταδιακά στην συμμορία έμπαιναν και νεότερα μέλη των οικογενειών τους. Δήλωναν διπλάσιο αριθμό αιγοπροβάτων από αυτά που είχαν και έτσι έπαιρναν επιπλέον κρατικές ενισχύσεις.

Όσοι μικροκαλλιεργητές δεν παραχωρούσαν τα χωράφια τους, έπεφταν θύματα της οικογενειακής μαφίας που τους προκαλούσε σημαντικές φθορές στις καλλιέργειες τους. Τα δύο ανίψια του ατόμου που συνελήφθη στην Αθήνα και φέρονται να είναι υπαρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο του Ρεθύμνου, ενώπιον της ανακρίτριας. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τις παραβάσεις του νόμου περί ζωοκλοπής, αφέθηκαν ελεύθερα. Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη τους μετά τις έρευνες που ακολούθησαν το μακελειό στα Βορίζια.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ανθρώπου που επειδή δεν υπέκυψε στους εκβιασμούς και λόγω της βίας, αναγκάστηκε να φύγει από το χωριό πριν 5 χρόνια, αφήνοντας πίσω την περιουσία και τους συγγενείς του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπήρχε και βαθμός συγγένειας μεταξύ μελών της εγκληματικής οργάνωσης και των θυμάτων τους.

Τα ποσά

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, o 43χρονος φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, συνελήφθη έξω από νοσοκομείο στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου είχε μεταβεί με τη σύζυγό του για ιατρικές εξετάσεις. Αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών τον συνέλαβαν στις 10:30 το πρωί, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια Ρεθύμνου. Η μεταγωγή του στην Κρήτη αναμένεται να γίνει το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 43χρονος φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης και η σύζυγός του, είχαν εισπράξει 88.811 ευρώ, ο 44χρονος ανιψιός του και η σύζυγός του, 101.689 ευρώ, ο άλλος ανιψιός του ηλικίας 39 ετών και η σύζυγός του 165.348 ευρώ, ένα ζευγάρι φίλοι της οικογένειας 60.378 ευρώ, ένα δεύτερο ζευγάρι φίλων, 130.106 ευρώ και δύο κατηγορούμενοι ηλικίας 33 και 48 ετών, 37.192 ευρώ και 2.971 ευρώ αντίστοιχα.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ/ZarpaNews