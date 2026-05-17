Παράλληλα, τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν για προληπτικές εξετάσεις στο νοσοκομείο.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο, με θύματα μια μητέρα και την κόρη της, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην κράτηση του οδηγού του οχήματος που ενεπλάκη στη σφοδρή σύγκρουση. Σε βάρος του οδηγού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και αναμένεται το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5) να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Αφάντου, σύμφωνα με τη rodiaki, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με τη σύγκρουση να είναι τόσο σφοδρή ώστε τα οχήματα μετατράπηκαν σε άμορφη μάζα σιδερικών. Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκρές οι δύο γυναίκες, ηλικίας 57 και 26 ετών, μητέρα και κόρη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα του οδηγού που εμβόλισε το όχημα των δύο γυναικών, ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα και μάλιστα έχοντας αναπτύξει ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια της τραγωδίας, ενώ ο οδηγός του οχήματος κρατείται στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

