Oι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 15/05, στη Ναύπακτο όταν δίκυκλο παρέσυρε πεζό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ο οδηγός.

Όπως μεταδίδει το nafpaktianews.gr, το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά από το 1ο Γυμνάσιο - Λύκειο. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ για την παραλαβή των τραυματιών έσπευσαν δύο ασθενοφόρα από το Ρίο, καθώς το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου βρισκόταν ήδη σε άλλο περιστατικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία Ναυπάκτου.

