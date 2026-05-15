Μία συγκινητική αναφορά έκανε ο Σταμάτης Κραουνάκης στον Γιώργο Μαρίνο.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου, ο Σταμάτης Κραουνάκης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο δημιουργός, έκανε μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν σε επαγγελματικό επίπεδο και θυμήθηκε μερικές από τις στιγμές δημιουργίας του. Ωστόσο, η συζήτηση πολύ γρήγορα στράφηκε και στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαρίνου, με τον οποίο διατηρούσε στενές φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις.

Ο showman έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών στις 11 Μαρτίου, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε επιλέξει να ζει έξω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μιλώντας για τη φιλία τους, ο Σταμάτης Κραουνάκης ανέφερε: «Έχουν φύγει πολλοί… Με τον Γιώργο Μαρίνο ήμασταν πάρα πολλοί κολλητοί… Δηλαδή μέσα μου αντηχούν τα γέλια μας, τα πολλά γέλια μας. Έχουμε κάνει πολλές μεγάλες τρέλες με τον Γιώργο, επικίνδυνα πράγματα! Επικίνδυνα, που δεν λέγονται μερικά. Τρέλα, πολύ γέλιο, εκτός από τον χρόνο που δουλεύαμε παρέα».

Και συνέχισε αναφερόμενους σε ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή: «Επειδή είχα καρέ του άσσου από το Νοέμβριο και μετά… και μου έφυγαν πολλοί άνθρωποι, ένα είναι ότι μαθαίνεις τις απώλειες και το δεύτερο, που εγώ είπα στον εαυτό μου, ούτε λεπτό πια χαμένο στην αηδία. Ούτε λεπτό σημασίας στο κουτό».