Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε για το GNTM και το «Real View».

Η Έλενα Χριστοπούλου μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών και ένα σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 15 Μαΐου στον αέρα του «Happy Day».

Η γνωστή booker, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στάθηκε στα νούμερα της τηλεθέασης και το «Real View», ξεκαθαρίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν την δένει κάποια φιλία με τις συνεργάτιδές της στην εκπομπή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιστροφή του GNTM και τη Μπέττυ Μαγγίρα, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τη ανοιχτή δικαστική διαμάχη που έχει με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό της μέλλον και την συνεργασία της με το ΟΡΕΝ, ανέφερε: «Δεν έχω μιλήσει με το Open για του χρόνου, ακόμα τρέχει το Real View. Η σεζόν θα ήταν καλή αν υπήρχαν και τα κατάλληλα νούμερα. Ήταν μία τίμια χρονιά και θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Δεν είμαστε φίλες στο Real View, η δουλειά είναι άλλο πράγμα».

Σχετικά με την Μπέττυ Μαγγίρα που φέτος θα συμμετάσχει στο GNTM, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Καλά στέφανα! Η Μπέττυ Μαγγίρα μου αρέσει, της εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν έχω λόγο να επιστρέψω στο GNTM», ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν θα παρακολουθήσει το πρότζεκτ πρόσθεσε: «Θα το χαζέψω… Πάντα μ’ αρέσουν τα ριάλιτι μόδας».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και τη δικαστική διαμάχη, αρνήθηκε να απαντήσει λέγοντας: «Ουδέν σχόλιο».