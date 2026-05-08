Η απάντηση της Έλενας Χριστοπούλου στις φήμες που ήθελαν να περνάει κρίση η σχέση της με την Κλέλια Ανδριολάτου.

Μία σαφή απάντηση έδωσε η Έλενα Χριστοπούλου σχετικά με την απόφαση να λήξει η συνεργασία που είχε επί σειρά ετών με την Κλέλια Ανδριολάτου, κάνοντας σαφές ότι αποφασίστηκε από κοινού, χωρίς να υπάρχει πρόβλημα στη σχέση τους.

Συγκεκριμένα, η booker παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο vidcast του klik.gr, ένα σύντομο απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου στην εκπομπή «Buongiorno».

Μιλώντας αρχικά για τη σχέση της με την γνωστή ηθοποιό, Κλέλια Ανδιολάτου, η Έλενα Χριστοπούλου, ανέφερε: «Όταν γίνεται ένα deal break υπάρχει στεναχώρια από παντού. Η συνήθεια είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ο σεβασμός και το πώς λήγεις μια σχέση, είναι πάρα πολύ καθοριστικός. Ακούστηκαν κάποια πράγματα για «σύννεφα» και «βροχερούς χειμώνες» και συναποφασίσαμε με την Κλέλια Ανδριολάτου να κάνουμε ένα story ωραίο, όπως και έγινε, και τελείωσε η ιστορία. Δεν έχει άλλα δακρύβρεχτα σενάρια από πίσω, ούτε δράκους».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης η booker απάντησε στο ερώτημα της δημοσιογράφου σχετικά με το μητρικό συναίσθημα που πιθανά να αισθάνθηκε για πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόταν στο παρελθόν. Η ίδια, εξήγησε ότι δεν μετανιώνει την απόφασή της να σταθεί στο πλευρό των συνεργατών της, ωστόσο δεν ένιωσε ποτέ την ανάγκη να πάρει το ρόλο της «μητέρας»:

«Όχι, δεν το μετάνιωσα καθόλου. Δεν είπα ποτέ ότι θέλω να γίνω η μάνα κάποιου, ή η γιαγιά ή η θεία κάποιου. Εγώ μαμά, λέω μόνο τη μαμά μου, mother λέω μόνο τη μητέρα μου. Δεν έχω πει κάποια άλλη γυναίκα, γιατί προφανώς δεν είχα την ανάγκη, γιατί έχω τη μαμά μου».

