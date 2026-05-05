Ο Όμιλος IMITHEA και η Roche Diagnostics Hellas ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε μια στρατηγική συνεργασία που δημιουργεί νέα δεδομένα στον εργαστηριακό έλεγχο και, γενικότερα, στο διαγνωστικό πεδίο στην Ελλάδα.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Roche Diagnostics, με ηγετική παρουσία στον τομέα των διαγνωστικών λύσεων παγκοσμίως, βάζει τη δική της σφραγίδα στον πλήρη εκσυγχρονισμό των κεντρικών εργαστηρίων του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν και των νοσοκομειακών μονάδων Γενική Κλινική, Κυανούς Σταυρός και Γενική Κλινική Γένεσις στη Θεσσαλονίκη, καθώς και στη Γενική Κλινική Ρόδου και τη Γενική Κλινική Κοζάνης, βασικούς πυλώνες στο δίκτυο του Ομίλου IMITHEA, με τεχνολογία αιχμής και αντιδραστήρια τελευταίας γενιάς, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς μέσω της ενσωμάτωσης προηγμένων διαγνωστικών λύσεων. Τα συστήματα αυτά, με διεθνή αναγνώριση, καλύπτουν τα πλέον απαιτητικά σχήματα διαπίστευσης εργαστηρίων για το σύνολο των βιοχημικών, ανοσολογικών και αιματολογικών εξετάσεων.

Με αφορμή την συνεργασία, ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου IMITHEA, κ. Θέμος Χαραμής, δήλωσε: «Η ποιότητα και η ασφάλεια αποτελούν βασικούς στόχους για το Ερρίκος Ντυνάν και τον Όμιλο IMITHEA και υπαγορεύουν κάθε βήμα μας, προσφέροντας συνεχώς εξελιγμένα και τα πλέον αξιόπιστα όπλα στους ασθενείς. Η συνεργασία μας με τη Roche Diagnostics, έναν παγκόσμιο ηγέτη στη διαγνωστική τεχνολογία, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για ποιοτικές υπηρεσίες, επισφραγίζει το κοινό μας όραμα και θέτει τις βάσεις για νέα, καινοτόμα και πρωτοποριακά βήματα στον χώρο της υγείας».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Roche Diagnostics Hellas, κ. Siete Braak, τόνισε: «Η συνεργασία μας με τον Όμιλο IMITHEA δημιουργεί νέα πρότυπα στην ποιότητα της φροντίδας υγείας στην Ελλάδα. Υποστηρίζοντας το 70% των κλινικών αποφάσεων σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού ενός ασθενή, οι διαγνωστικές εξετάσεις κατέχουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη διαχείριση ασθενειών, αλλά και στην προσπάθεια δημιουργίας πιο βιώσιμων συστημάτων υγείας. H Roche Diagnostics παρέχει πρόσβαση σε προηγμένα διαγνωστικά εργαλεία και εξετάσεις, αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνογνωσία της και επενδύοντας σε γόνιμες συμπράξεις. Ενώνοντας δυνάμεις με τον Όμιλο ΙΜΙΤΗΕΑ, θέτουμε στη διάθεση των ασθενών σύγχρονες, αξιόπιστες, καινοτόμες λύσεις που μπορούν να αλλάξουν όχι μόνο την εμπειρία, αλλά και τις ζωές τους».

Με τη στρατηγική συνεργασία του Ομίλου ΙMITHEA με τη Roche Diagnostics Hellas ενισχύεται η θωράκιση των ασθενών με τις πλέον αξιόπιστες διαγνωστικές λύσεις, ενώ οι επαγγελματίες υγείας εξοπλίζονται με γνώσεις υψηλής ιατρικής αξίας, απαραίτητες για τη λήψη ταχύτερων και ακριβέστερων αποφάσεων - μειώνοντας την επιβάρυνση από τη νόσο σε κρίσιμους τομείς, όπως τα Καρδιομεταβολικά νοσήματα, η Νευρολογία, η Ογκολογία και τα Λοιμώδη Νοσήματα. Αυτό επιτρέπει τόσο τον μετασχηματισμό της πορείας του ασθενούς όσο και την παροχή βελτιωμένων αποτελεσμάτων υγείας.