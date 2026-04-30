Για την απόφασή του να λήξη τη συνεργασία του με την Άννα Βίσση, μίλησε ο Νικόλας Ραπτάκης, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» την Πέμπτη 30 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι η απόφαση αυτή ήρθε από κοινού και ήταν ιδιαίτερα εύκολο να γίνει καθώς ο ίδιος ένιωθε έτοιμος πλέον να ακολουθήσει τη δική του εξέλιξη στον χώρο.

Μιλώντας αρχικά για την μεγάλη συναυλία της Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβριο του 2026, τόνισε: «Το περίμενα. Ποιος δεν περίμενε ότι θα κάνει sold out; Εδώ έχει κάνει sold out δύο Καλλιμάρμαρα».

Και στη συνέχεια εξήγησε ότι παρά τη λήξη της συνεργασίας τους τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση προς το πρόσωπο της ελληνίδας καλλιτέχνιδας: «Καλέ πώς δεν είναι στην καρδιά μου; Εδώ 100 χρόνια μαζί της ήμουν. Την έχω στην καρδιά μου, την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά ήταν μία από κοινού απόφαση».

Όσον αφορά μάλιστα το λόγο που χωρίστηκαν επαγγελματικά δήλωσε: «Ήταν μια εύκολη απόφαση. Το σκεφτόμουν χρόνια να πω την αλήθεια. Καταλαβαίνω το ότι «είσαι δίπλα στην καλύτερη και στην απόλυτη», αλλά ένιωθα ότι χρειαζόμουν μια δική μου εξέλιξη διαφορετική».

Κλείνοντας, ο Νικόλας Ραπτάκης, απάντησε στα ερωτήματα σχετικά με τις φήμες που θέλουν την Δέσποινα Βανδή να αναλαμβάνει τη σκηνή του Hotel Ερμού: «Με τρέλα θα έκανα ντουέτο με την Δέσποινα Βανδή, είμαι φαν. Ποιος νοιάστηκε αν θα πάει η Δέσποινα στο Hotel; Να το γκρεμίσουμε επειδή σταμάτησε η Άννα;».