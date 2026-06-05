Η ηθοποιός μίλησε για τη συνεργασία με τον ΛΕΞ. «Μεγάλη μου τιμή», είπε.

Στην εκτίμηση που τρέφει για τον ΛΕΞ, αναφέρθηκε η Ταμίλα Κουλίεβα, που βρέθηκε καλεσμένη το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, στην εκπομπή «Buongiorno».

Ειδικότερα, με αφορμή το τραγούδι «Φύγε» του ράπερ σε συνεργασία με τη Χαρούλα Αλεξία, που ακουγόταν στο πλατό, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σημασία του και στο λόγο που τις αρέσεις: «Σημαίνει ότι γεφυρώνουμε γενιές, πράγματα, εποχές, από δύο πολύ αγαπημένους καλλιτέχνες. Η Χαρούλα Αλεξίου, φυσικά και ο ΛΕΞ που τον εκτιμώ πολύ, μου αρέσει πολύ! Εκφράζει πολύ έντονα τη νεολαία. Τον έχω ακούσει σε συναυλία, έχω πάει», ανέφερε.

Στην συνέχεια, με αφορμή τη συζήτηση η Ταμίλα Κουλίεβα, μίλησε για τη συνεργασία τους από όταν η ίδια είχε χρησιμοποιήσει τραγούδια του σε παράστασή της: «Ουσιαστικά έχουμε συνεργαστεί στην πρώτη μου σκηνοθεσία που μου έδωσε τα τραγούδια του, τα χρησιμοποίησα στην παράσταση. Μετά ξανά συνεργάστηκα με τον συνθέτη Dof Twogee, ο Κωστής που είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης. Ήταν πολύ μεγάλη τιμή που μου έδωσε τα τραγούδια του να τα χρησιμοποιήσω στην παράσταση, δεν έχει ξανά γίνει… Ταίριαξε πάρα πολύ, οι στίχοι, το ύφος, ήθελα πάρα πολύ να χρησιμοποιηθεί».

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