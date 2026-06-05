Σε καλοκαιρινή διάθεση βρίσκεται η Έλενα Τσαγκιρνού.

Με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram επέστρεψε το απόγευμα της Παρασκευής 5 Ιουνίου η Έλενα Τσαγκρινού.

Η ερμηνεύτρια, λίγες ημέρες νωρίτερα, επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον παρουσιαστή Λάμπρο Κωνσταντάρα, ενώ σήμερα φαίνεται να απήλαυσε στιγμές χαλάρωσης και ηρεμία δίπλα στη θάλασσας.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε απεικονίζεται χαμογελαστή φορώντας το μαγιό της να κάθεται κάτω από τον ήλιο, ενώ στο επόμενο στιγμιότυπο παρουσίασε στους διαδικτυακούς της φίλους την θάλασσα.

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Η Έλενα Τσαγκρινού στις 21 Μαΐου, με αφορμή την ονομαστικής της εορτή, είχε αναρτήσει μία φωτογραφία της κρατώντας μία τεράστια ανθοδέσμη από κόκκινα τριαντάφυλλα. Στις αναφορές ονομάτων είχε συμπεριλάβει αυτό του Λάμπρου Κωνσταντάρα, γεγονός που φούντωσε τις φήμες ότι οι δύο τους είναι το νέο ζευγάρι της ελληνικής showbiz. Λίγες ημέρες αργότερα μέσα από δηλώσεις της επιβεβαίωσε την είδηση.

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