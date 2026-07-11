Ο λαγοκέφαλος ζει σε βραχώδεις πυθμένες, από ρηχά παράκτια νερά μέχρι νερά βάθους 250 μέτρων.

Διαδραστικός χάρτης δείχνει σε ποιες περιοχές έχει εντοπιστεί ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ψηφιακό χάρτη της Google που καταγράφει την εξάπλωση και τις εμφανίσεις του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες.

Τι είναι ο λαγοκέφαλος

Ο λαγοκέφαλος (επιστημονική ονομασία: Lagocephalus sceleratus) είναι ψάρι που ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Μετά το 2003 εμφανίστηκε και στη Μεσόγειο, καθώς και στο Αιγαίο, μεταναστεύοντας από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Η κατανάλωσή του χωρίς να απομακρυνθούν πριν το μαγείρεμα μέρη του που περιέχουν τη δηλητηριώδη τοξίνη τετραδοτοξίνη, μπορεί να επιφέρει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφορικού συστήματος, μυική παράλυση, ακόμη και θάνατο.

Το είδος είναι κοινό στα τροπικά νερά των ωκεανών της Ινδίας και του Ειρηνικού και τα τελευταία χρόνια εξαπλώνεται προς τη δυτική Μεσόγειο. Έχει βρεθεί στις ακτές του Ισραήλ, νότια της Τουρκίας και στην Κύπρο.

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Στην Ελλάδα, εμφανίστηκε αρχικά στα νοτιοανατολικά, κυρίως γύρω από τη Ρόδο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ σήμερα συναντάται σχεδόν σε όλο το Αιγαίο και σε πολλές περιοχές του Ιονίου.

Φέτος, το 2026 η εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες έχει ενταθεί σημαντικά. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το ψάρι παρουσιάζει υψηλή προσαρμοστικότητα και ελάχιστους φυσικούς θηρευτές, ανταγωνίζεται τα εγχώρια είδη για τροφή και προκαλεί σημαντικές ζημιές στους αλιείς, καταστρέφοντας δίχτυα και άλλα αλιευτικά εργαλεία.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, έχει τονίσει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την αλιεία αλλά και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τη δημόσια υγεία, και η αντιμετώπισή του απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση και συνεργασία με τους αλιείς

Παλαιότερα περιστατικά με τον λαγοκέφαλο, ήταν το 2013 όταν βρέθηκε στα ύδατα του νησιού Λαμπεντούζα στην κεντρική Μεσόγειο, το 2015 στα ανοικτά της Μάλτας και σε νερά κοντά στην πόλη Μπέτσιτσι του Μαυροβουνίου, στη νοτιοανατολική Αδριατική Θάλασσα. Ένα δείγμα πιάστηκε στο Γκρισάν (Γαλλία) το καλοκαίρι του 2014.

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