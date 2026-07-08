Ο τοξικός εισβολέας εμφανίστηκε στο Μαράθι.

Μια από τις πολλές ινσταγκραμικές σκηνές του φετινού καλοκαιριού, έλαβε χώρα προχθές στο Μαράθι με τον λαγοκέφαλο να κερδίζει την ανάλογη δημοσιότητα ανάμεσα στους λουόμενους, χωρίς ιδιαίτερο πανικό. Δεν ψαρεύτηκε, απλά ανασύρθηκε από τη θάλασσα από επαγγελματίες της παραλίας, δεν κινδύνεψε κανείς, δεν δημιουργήθηκε αναστάτωση.

Όσο ο λαγοκέφαλος εξαπλώνεται στις ελληνικές θάλασσες και μετατρέπεται στον «κακό» σταρ του ελληνικού καλοκαιριού, τόσο η Πολιτεία παρακολουθεί, καθώς οι χρόνοι εκπόνησης και υλοποίησης του σχεδίου για επιδότηση που ανακοινώθηκε είναι αρκετά μεγαλύτεροι από τους χρόνους αναπαραγωγής του τοξικού εισβολέα.

Είναι χαρακτηριστικό πως για την ώρα δεν υπάρχει καν σχέδιο για την διαχείρισή τους καθώς κανονικά θα πρέπει να αποτεφρώνονται. Μέχρι στιγμής, απορρίπτοναι πισω στη θάλασσα πάντως ώστε να αποσυντίθενται με φυσικό τρόπο καθώς καμία υπηρεσία δεν μπορεί να τους απομακρύνει.

Λαγοκέφαλοι, λεοντόψαρα, γερμανοί, είναι ψάρια ξενιστές από τον Ινδικό Ωκεανό που περνούν πλέον ανεξέλεγκτα χάρη στη διαπλάτυνση της Διώρυγας του Σουεζ και προσαρμοζονται με ευκολία στα νερά της Μεσογείου, που έχουν γίνει επικίνδυνα φιλόξενα, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας.

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Πηγή: zarpanews.gr