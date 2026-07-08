«Όλα εξηγούνται από την εμμονή του κ. Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών», ανέφερε ο Παναγιώτης Δουδωνής.

«Η σημερινή ακραία μεθόδευση στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να μην κληθούν τα δύο πρόσωπα για τα οποία υπήρχαν τα απαιτούμενα 2/5, αποδεικνύει ότι υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός εμμονικός με τις υποκλοπές και το όνομά του είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, για λόγους που έχει εξηγήσει ο κ. Δρυμιώτης σε σχετική του τοποθέτηση», δήλωσε ο Παναγιώτης Δουδωνής, μέλος της Επιτροπής, για το «γαλάζιο μπλόκο» στην κλήση των Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν.

«Αυτό οδηγεί σε έναν αυτοεξευτελισμό παρακολουθούμενων προσώπων που υπερασπίζουν αυτούς που τους παρακολουθούσαν και την ίδια την Βουλή μέσω του Αντιπροέδρου της, του κ. Μπούρα, ο οποίος άλλα έκανε το 2022 και άλλα κάνει σήμερα. Είναι μια λυπηρή εικόνα και όλα εξηγούνται από την εμμονή του κ. Μητσοτάκη να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών», συνέχισε ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Υποκλοπές: «Γαλάζιο μπλόκο» για την κλήση Δημητριάδη - Ντίλιαν στη Βουλή

Την απόρριψη των αιτημάτων των κομμάτων της αντιπολίτευσης για κλήση των Γρηγόρη Δημητριάδη και Ταλ Ντίλιαν προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προανήγγειλε ο πρόεδρος της Επιτροπής Θανάσης Μπούρας, ενώ λίγο αργότερα ο Μάκης Βορίδης εκ μέρους της πλειοψηφίας έκλεισε οριστικά την πόρτα.

«Το αίτημα παραβιάζει τον Κανονισμό της Βουλής γιατί δεν ζητά να κληθούν δημόσια πρόσωπα όπως προβλέπεται και τα οποία έχουν κληθεί ξανά. Το να καλούμε τον καθέναν επειδή δίνει μια συνέντευξη είναι ευτελισμός της επιτροπής. Ζητούμε την απόρριψη των αιτημάτων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης.

Ο κ. Μπούρας αναπτύσσοντας το σκεπτικό του, άφησε να εννοηθεί πως δεν συντρέχει λόγος νέας εξέτασής τους παραπέμποντας στο άρθρο 43Α και στο σημείο που αναφέρει πως «η επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους, καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο για θέματα που αφορούν στη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας, η προσέλευση των οποίων είναι υποχρεωτική».

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Ειδικότερα, για τον Γρηγόρη Δημητριάδη ανέφερε ότι έχει ήδη κληθεί στην Επιτροπή και έχει απαντήσει στο σύνολο των ερωτημάτων που του τέθηκαν, ενώ από τότε δεν έχει αναλάβει οποιαδήποτε κρατική λειτουργία. Επισήμανε ακόμη ότι το αίτημα βασίζεται σε «συνέντευξη που παραχώρησε ως ιδιώτης», διερωτώμενος σε ποιο σημείο του άρθρου 43Α θεμελιώνεται η κλήση του, όταν ο ίδιος έχει ήδη αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την υπόθεση και έχει παραιτηθεί, γεγονότα που, όπως είπε, είναι καταγεγραμμένα.

Αναφορικά με τον Ταλ Ντίλιαν, ο πρόεδρος υποστήριξε ότι «δεν προκύπτει ζήτημα λειτουργίας των θεσμών και της διαφάνειας που να δικαιολογεί την κλήση ενός ιδιώτη Ισραηλινού πολίτη» και υπενθύμισε ότι ο Ντίλιαν είχε κληθεί στην Εξεταστική Επιτροπή, χωρίς να προσέλθει, ενώ σημείωσε ότι για την υπόθεση έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση.

Απαντώντας στις αιτιάσεις πως το άρθρο 41Α του Κανονισμού της Βουλής προβλέπει ρητά ότι αν το η κλήση αιτείται από τα 2/5 των μελών της Επιτροπής, ο κ. Μπούρας παρέπεμψε στο 43Α το οποίο όπως είπε καθορίζει ρητά το αντικείμενο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Επικαλούμενος ειδικότερα την όγδοη παράγραφό του, ανέφερε ότι η Επιτροπή μπορεί να καλεί σε ακρόαση λειτουργούς του κράτους και δημόσια πρόσωπα για ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας των θεσμών και της διαφάνειας, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διάταξη δίνει την απάντηση ως προς τα πρόσωπα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

Παράλληλα, για το ζήτημα πως όρισε συνεδρίαση για τα αιτήματα, παρέπεμψε στη συνεδρίαση της 2ας Αυγούστου 2024, όταν είχαν υποβληθεί ανάλογα αιτήματα, αλλά και στην κοινοβουλευτική περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στις 7 Οκτωβρίου 2016, όταν η τότε πλειοψηφία είχε απορρίψει αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για κλήση αναφορικά με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών, του τότε γενικού γραμματέα Ενημέρωσης Λευτέρη Κρέτσου, καθώς και του Πάνου Καμμένου.

Όπως είπε, και στις δύο περιπτώσεις ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε και σήμερα.