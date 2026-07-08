Οι πρώτες πληρωμές του Market Pass 2026 αναμένεται να πραγματοποιηθούν προς τα τέλη Οκτωβρίου

Τον Οκτώβριο τοποθετείται πλέον ο σχεδιασμός για την έναρξη του νέου Market Pass 2026, με στόχο του υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής να διατεθούν τότε τα πρώτα vouchers τροφίμων στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, αν και το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την έναρξη του προγράμματος τον Σεπτέμβριο, ωστόσο, οι πρώτες πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν προς τα τέλη Οκτωβρίου, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων τεχνικών διαδικασιών και την ενεργοποίηση του νέου συστήματος.

Δικαιούχοι του νέου κύκλου ενίσχυσης εκτιμάται ότι θα είναι κυρίως νοικοκυριά που λαμβάνουν ή έλαβαν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα. Στην ίδια κατηγορία αναμένεται να ενταχθούν άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνα νοικοκυριά, άτομα με αναπηρία και γενικότερα πολίτες με πολύ χαμηλά εισοδήματα που πληρούν τα κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια του προγράμματος.

Παράλληλα, στο πρόγραμμα αναμένεται να ενταχθούν και πολίτες που είχαν λάβει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έστω και για έναν μήνα από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, ακόμη και αν σήμερα δεν είναι πλέον δικαιούχοι της συγκεκριμένης παροχής. Για τους συγκεκριμένους προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών ποσών, ανάλογα με το διάστημα επιλεξιμότητάς τους.

Η διαδικασία προβλέπεται να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση από τους δικαιούχους, καθώς τα στοιχεία θα αντλούνται από τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων των κοινωνικών παροχών.

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Ψηφιακό voucher για το Market Pass 2026

Η ενίσχυση θα χορηγείται μέσω ψηφιακού voucher, το οποίο θα διαθέτει μοναδικό κωδικό ή barcode και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε ψηφιακή είτε σε εκτυπωμένη μορφή. Το voucher θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για αγορές τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης σε σούπερ μάρκετ, φούρνους, οπωροπωλεία και λοιπά καταστήματα τροφίμων, ενώ δεν θα μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά ούτε να χρησιμοποιηθεί για αγορές καπνικών προϊόντων, αλκοόλ ή τυχερών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ενίσχυση αναμένεται να ξεκινά από 40 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και να αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και των προστατευόμενων τέκνων. Η πρώτη πληρωμή στα τέλη Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα περιλαμβάνει και αναδρομικά ποσά, ενώ στη συνέχεια οι καταβολές θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση.

Το τελικό ύψος της ενίσχυσης θα καθοριστεί με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, τη σύνθεση του νοικοκυριού και τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος.

Αναδρομικά έως και 30 μηνών

Αναδρομικές καταβολές που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, μπορεί να κυμαίνονται από 240 έως και 1.200 ευρώ προβλέπονται για τους δικαιούχους του νέου Market Pass. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αναδρομική ισχύς της επιδότησης ενδέχεται να καλύπτει διάστημα έως και 30 μηνών, με αφετηρία την 1η Μαρτίου 2024.

Ενδεικτικά, για μηνιαία ενίσχυση ύψους 40 ευρώ, τα αναδρομικά διαμορφώνονται ως εξής:

6 μήνες: 240 ευρώ

12 μήνες: 480 ευρώ

18 μήνες: 720 ευρώ

24 μήνες: 960 ευρώ

30 μήνες: 1.200 ευρώ

Το συνολικό κόστος του προγράμματος εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 400 εκατ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη περισσότερων από 200.000 ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.