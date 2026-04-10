Η μηνιαία επιδότηση ξεκινά από τα 40 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Τα αναδρομικά διαμορφώνονται με βάση τους μήνες συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η οριστικοποίηση των ποσών και του χρονοδιαγράμματος θα γίνει μέσω της σχετικής ΚΥΑ, η οποία αναμένεται να εκδοθεί εντός του επόμενου διαστήματος. Το νέο Market Pass φιλοδοξεί να ενισχύσει ουσιαστικά τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καλύπτουν βασικές ανάγκες σε τρόφιμα με μεγαλύτερη ευκολία.

Αν και οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν τις πρώτες πληρωμές τον Σεπτέμβριο, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι στόχος είναι η καταβολή των χρημάτων να γίνει νωρίτερα, πιθανότατα μέσα στο καλοκαίρι. Οι αναδρομικές καταβολές θα κυμαίνονται από 240 έως 1.200 ευρώ.

Το voucher τροφίμων επιστρέφει για την κάλυψη βασικών αναγκών διατροφής, με τις πληρωμές μέσω ΟΠΕΚΑ να δρομολογούνται νωρίτερα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αναδρομική ισχύς της επιδότησης μπορεί να αφορά διάστημα έως και 30 μηνών.

Το πρόγραμμα εστιάζει στη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως οι άνεργοι, οι πολίτες με χαμηλά εισοδήματα και όσοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενδεικτικά, για μηνιαία ενίσχυση 40 ευρώ, τα ποσά ορίζονται ως εξής:

6 μήνες αναδρομικά: 240€ (40€ × 6)

12 μήνες αναδρομικά: 480€ (40€ × 12)

18 μήνες αναδρομικά: 720€ (40€ × 18)

24 μήνες αναδρομικά: 960€ (40€ × 24)

30 μήνες αναδρομικά: 1.200€ (40€ × 30)

Η οριστικοποίηση των ποσών θα γίνει μέσω της σχετικής ΚΥΑ εντός του καλοκαιριού, οπότε και θα ανακοινωθεί το επίσημο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι

Στους δικαιούχους του Market Pass εντάσσονται:

- Σημερινοί λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

- Πρώην δικαιούχοι του επιδόματος που το λάμβαναν την 1η Μαρτίου 2024, αλλά πλέον όχι.

- Πολίτες σε κατάσταση ακραίας φτώχειας, με σχετική βεβαίωση από Κέντρα Κοινότητας ή κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων.

Η οικονομική στήριξη παρέχεται με τη μορφή ψηφιακού κουπονιού. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι:

- Περιορισμένη Χρήση: Προορίζεται αποκλειστικά για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.

- Συνεργαζόμενα Σημεία: Η εξαργύρωση γίνεται μόνο σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (π.χ. παντοπωλεία, σούπερ μάρκετ).

- Χρονική Ισχύς: Τα κουπόνια έχουν διάρκεια έξι μηνών, με δυνατότητα επαναφόρτισης για όσους εξακολουθούν να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Η διαδικασία των αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι χρήστες θα εισέρχονται με τους κωδικούς τους για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να ορίσουν τον τρόπο παραλαβής των χρημάτων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος, τα ποσά θα πιστωθούν αναδρομικά για το διάστημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά, καλύπτοντας το χρονικό κενό μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του νέου συστήματος ενίσχυσης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει από το φθινόπωρο. Η αξία του voucher θα εξαργυρώνεται μόνο για τρόφιμα και είδη βασικής υλικής βοήθειας και δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες αγορές ή να μετατραπεί σε μετρητά.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώνουν τα στοιχεία τους και να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους. Μετά την έγκριση, το ποσό θα πιστώνεται απευθείας στην ψηφιακή κάρτα ή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει ο δικαιούχος και θα ενημερώνεται μέσω email ή κινητού.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν το voucher σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα τροφίμων.

Το κουπόνι δημιουργείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος κατά την έγκριση της αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

Για περιπτώσεις ακραίας φτώχειας, εκδίδεται μετά την καταχώριση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως κοινωνική έκθεση ή βεβαίωση απορίας.

Το voucher διαθέτει μοναδικό κωδικό ή barcode μπορεί να είναι ψηφιακό ή εκτυπωμένο και χρησιμοποιείται μόνο για τρόφιμα και βασικά είδη. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά, μεταχειρισμένα είδη, προϊόντα που σχετίζονται με τυχερά παιχνίδια και δεν μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά.