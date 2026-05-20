Εκτός της αποζημίωσης μένουν επίσης οι υποψήφιοι που τελικά δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις, καθώς και όσοι λάβουν μέρος στις επαναληπτικές Πανελλήνιες 2026 του Σεπτεμβρίου.

Οι Πανελλήνιες 2026 πλησιάζουν και μαζί τους ενεργοποιείται και η διαδικασία για το επίδομα των 350 ευρώ που αφορά υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο φοίτησής τους για να εξεταστούν. Η οικονομική ενίσχυση καλύπτει έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής και χορηγείται σε μαθητές που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες το ίδιο έτος που αποφοιτούν από το Λύκειο.

Οι αιτήσεις δεν υποβάλλονται πριν από τις εξετάσεις, αλλά μετά την ολοκλήρωσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ή οι κηδεμόνες τους θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω του σχολείου τους προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαιούχοι είναι όσοι εξετάζονται σε διαφορετικό εξεταστικό κέντρο από το σχολείο στο οποίο υπέβαλαν την αίτηση – δήλωση συμμετοχής και έχουν συμμετάσχει σε όλα τα δηλωμένα μαθήματα. Η αποζημίωση αφορά κυρίως μετακινήσεις από νησί σε άλλο νησί ή προς την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και μετακινήσεις εντός ηπειρωτικής χώρας όταν η απόσταση ξεπερνά τα 120 χιλιόμετρα.

Αντίθετα, δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι συμμετέχουν μόνο σε ειδικά μαθήματα ή σε επαναληπτικές εξετάσεις.

Οι δικαιούχοι και η διαδικασία για το επίδομα των 350 ευρώ

Δικαιούχοι είναι οι υποψήφιοι που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Υποψήφιοι Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων που μετακινούνται:

Εντός νησιωτικής χώρας, από μια σχολική μονάδα σε άλλη, εκτός αν η μετακίνηση γίνεται στο ίδιο νησί και η απόσταση είναι μικρότερη από 120 χλμ.

Από νησιωτική χώρα προς εξεταστικά κέντρα στην ηπειρωτική χώρα.

Εντός ηπειρωτικής χώρας, αν η απόσταση μεταξύ της σχολικής μονάδας και του εξεταστικού κέντρου υπερβαίνει τα 120 χλμ.

Υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται:

Από σχολική μονάδα νησιού προς Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα νησιωτικής χώρας (εξαιρείται μετακίνηση εντός του ίδιου νησιού κάτω των 120 χλμ.).

Από σχολικές μονάδες της νησιωτικής χώρας προς αντίστοιχα εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής.

Από σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής χώρας προς εξεταστικά κέντρα εντός της ηπειρωτικής χώρας, με απόσταση άνω των 120 χλμ.

Η διαδικασία για την καταβολή του επιδόματος των Πανελληνίων 2026

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο υποψήφιος ή ο κηδεμόνας του πρέπει να καταθέσει αίτηση, μέσω του Λυκείου όπου υποβλήθηκε η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

Βεβαίωση αποφοίτησης του υποψηφίου.

Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, η οποία αποδεικνύει την απόσταση μεταξύ της σχολικής μονάδας και του εξεταστικού κέντρου (δεν απαιτείται για μετακινήσεις μεταξύ νησιών ή από νησί προς ηπειρωτική χώρα).

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, από τον πρόεδρο της επιτροπής του Εξεταστικού ή Βαθμολογικού Κέντρου. Για τους υποψήφιους με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απαιτείται αναλυτική αναφορά των μαθημάτων και των ημερομηνιών συμμετοχής.

Σε περίπτωση υποψηφίων ΕΠΑΛ που εξετάζονται σε διαφορετικά εξεταστικά κέντρα, πρέπει να προσκομιστούν ξεχωριστές βεβαιώσεις για κάθε μάθημα.

Οι υποψήφιοι καλούνται να κρατήσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα αμέσως μετά το τέλος των εξετάσεων, ώστε να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις στη διαδικασία υποβολής της αίτησης για την οικονομική ενίσχυση.